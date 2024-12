Anticipazioni Il paradiso delle signore, puntata di gennaio 2025: a rischio il matrimonio tra Salvo ed Elvira?

La soap di successo di Rai1 è in pausa per le festività natalizie, ma le vicende di Adelaide, Umberto, Odile, Tancredi, Marta e tutte le Veneri e gli altri protagonisti torneranno in onda a partire da lunedì 31 dicembre 2024 ma cosa succederà nelle prossime puntate? Dalle anticipazioni Il paradiso delle signore di gennaio 2025 svelano che nelle prossime settimane al centro della trama ci sarà il matrimonio di Salvatore ed Elvira ricco di imprevisti e intoppi. Innanzitutto, Elvira e Salvo scopriranno che la loro casa non sarà pronta per il giorno delle nozze e dunque non potranno andarci a vivere insieme.

Ciro e Concetta avranno un idea per aiutare Salvo ed Elvira alle prese con lo spiacevole imprevisto: con tranello convinceranno tutte le Veneri ed i magazzinieri a recarsi a casa dei due giovani per aiutarli con i lavori. Finalmente arriverà il giorno delle nozze tra Salvo e Elvira, ma dopo la romantica celebrazione ci sarà un’altra notizia spaventosa per la coppia: il circolo sarà inagibile. Dove potranno, ora, festeggiare il ricevimento senza alcun preavviso? Mentre Roberto e Marcello cercheranno un modo per assicurare alla coppia un ricevimento di nozze degno, riusciranno i due innamorati ad avere le loro nozze da sogno?

Il paradiso delle signore gennaio 2025, anticipazioni prossime puntate: Marta trova l’amore con Enrico?

Dalle anticipazioni Il paradiso delle signore gennaio 2025 si scopre anche che cosa succederà agli altri protagonisti. Tancredi scoprirà che Odile non l’ha consultato per alcune importanti decisioni di Galleria Milano Moda e si arrabbierà con lei. La ragazza, tuttavia, non si lascerà scoraggiare e, forte dell’appoggio totale di Umberto, proporrà sfacciatamente una collaborazione con il Paradiso. E non è tutto perché il rifiuto di collaborare con Galleria Milano Moda da parte del Paradiso, porta ancora più tensioni tra Odile e Tancredi. Spazio avrà anche l’amore tra Marta ed Enrico! La Guarnieri è uscita allo scoperto con l’uomo che ama mentre quest’ultimo non ha ancora rivelato a sua figlia Anita di essersi fidanzato. La piccola ossessionerà Marta con domande indiscrete e per questo alla fine, Enrico, comprendendo il disagio della Guarnieri, deciderà di rivelare alla figlia Anita tutta la verità sulla sua storia d’amore con Marta, ma come reagirà lei?