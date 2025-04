Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Delia e Botteri non riescono a incontrarsi

Il Paradiso delle Signore, seguitissima soap di Rai 1 torna con tante new entry per tornare ad appassionare il pubblico. Il Grande Magazzino milanese è pronto per creare trambusti e vicende intricate. Curiosi di scoprire cosa rivelano le anticipazioni degli episodi dal 21 al 25 aprile 2025? Andiamo a vedere tutte le trame della prossima settimana. Come potete immaginare, lunedì 21 aprile la soap non andrà in onda per via della festività di Pasquetta. Il Paradiso delle Signore ritornerà martedì 22 aprile 2025 con una nuova puntata.

Qui vedremo Salvo, in ansia per la salute del bambino e per Elvira che si mostra sempre più stanca. Intanto, salta l’appuntamento tra Delia e Botteri a Pasquetta dato che lui non riesce a raggiungerla a causa di un imprevisto. Questo lo porterà a pensare sul loro rapporto e arriva a pensare che forse le cose tra loro non andrebbero bene. Nella stessa puntata vedremo anche la confessione di Marta a Enrico. La donna gli dirà di non poter avere figli, un’ammissione difficile e dolorosa. Come reagirà lui dopo questa notizia?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo fa una domanda a Odile

Continuiamo con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore e passiamo a scoprire cosa succederà mercoledì 23 aprile 2025. In questa puntata vedremo venire a galla la grande bugia di Rita, la quale in realtà non è mai stata assunta da Alitalia come invece aveva detto agli ex colleghi. Dopo la scoperta, Roberto, Irene e Marcello si allarmano e cercano di capire cosa ci sia dietro alla sua grande menzogna. Si passa poi a Botteri, il quale viene persuaso da Concetta che lo spinge a chiarire le cose con Delia e portare avanti la loro relazione. Intanto, anche Matteo cerca di togliersi qualche dubbio chiedendo a Odile come stiano andando avanti le cose tra lei e Guido, anche se la donna rimarrà vaga e non darà spiegazioni chiare.

Durante la puntata di mercoledì 23 aprile scopriremo che il padre di Mimmo avrà intenzione di andarsene da Milano senza ancora sapere la verità su suo figlio. Nell’episodio di giovedì 24 aprile 2025, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Mimmo svelerà finalmente al padre di essere stato sospeso, mentre Agata non sarà per nulla contenta con la paura di vedere l’uomo allontanarsi da lei. Infine, Adelaide verrà intervistata da Rosa dopo l’insistenza di Tancredi anche se si creerà una situazione strana specialmente quando verrà fuori la storia con Marcello. Alla fine, grande spavento per Enrico, il quale scoprirà che i criminali hanno scoperto dove si trova Marta.