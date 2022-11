Anticipazioni Il Paradiso delle signore/ “Vittorio, storia proibita con Matilde”

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Vittorio terzo incomodo nel matrimonio di Matilde

Per Vittorio de Il Paradiso delle signore arriva finalmente il momento tanto atteso per vivere una storia d’amore. Dopo tante delusioni, il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni si lascerà andare. Con chi? La risposta è semplice: Matilde Frigerio, new entry nella soap. Sono ormai diverse settimane che i due si studiano e si avvicinano lentamente, ma ora pare che la scintilla è vicina ad esplodere. Intervistato da DiPiù, Tersigni ha anticipato che l’amore di Vittorio per Matilde lo caccerà in seri guai. Infatti le vicende si svolgono nel 1964, un’epoca in cui in Italia non c’era il divorzio, perciò avere una relazione extra coniugale era reato, considerato adulterio.

Vittorio metterà a freno i suoi sentimenti, o almeno ci proverà. “Pensa che Matilde ricambi il suo interesse ma lotta contro gli impulsi perché sa che cosa vuol dire essere il terzo incomodo in una storia d’amore”, anticipa l’attore al giornale. Amare una donna sposata lo preoccupa molto, quindi Vittorio “deciderà di procedere con cautela, di osservare le reazioni di Matilde”. E la Frigerio, alla fine, cederà, per la gioia dei fan.

Il Paradiso delle signore: “Vittorio segue il suo cuore”

Alessandro Tersigni spiega al pubblico de Il Paradiso delle signore quanto sia consapevole dell’esempio di correttezza e moralità che rappresenta Vittorio Conti. Nel momento in cui decide di essere il terzo incomodo e introdursi nel matrimonio di Matilde, lui “segue il suo istinto e il suo cuore”, spiega a DiPiù. “In questo momento il cuore gli dice di stare con Matilde, e va in contrasto con la sua coscienza, che gli dice che è sposata e quindi dovrebbe stare lontano da lei.” I rapporti tra la Frigerio e Tancredi non sono dei migliori, e Vittorio lo sa: motivo per cui spinge per avvicinarsi alla donna. Eppure, anticipa Tersigni “lui tornerà e cercherà di riprendersela”.

