Anticipazioni Il Segreto puntata 15 settembre: la morte di Eulalia

Il Segreto, anticipazioni puntata 15 settembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 15 settembre, Francisca legge sul giornale della morte di Eulalia. La donna non sa che si tratta di una trappola che ha organizzato la sua nemica per farla uscire allo scoperto e finalmente poterla uccidere per sempre. Isabel parte e si tratterà lontana da Puente Viejo per due settimane, per incontrare un misterioso uomo. Antonita deve badare in sua assenza a Francisca, senza dirle che la marchesa è partita, ma l’impresa si rivela molto più difficile del previsto perché la Montenegro, convinta di essere prigioniera, tenta in tutti i modi di lasciale La Habana. Mauricio offre anche a Matias la possibilità di far parte del consiglio comunale e il sindacalista accetta molto volentieri. Pablo decide di non ascoltare gli ordini di Ignacio e di restare a Puente Viejo mentre un colpo di fortuna sembra sorridere a Onesimo che vince una bella cifra alla lotteria e decide di dividere l’importo con la zia, per consentirle di pagare le multe ricevute.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Mauricio ha in mente di formare un municipio forte e di nominare una sorta di consiglio con i rappresentanti di tutte le classi sociali di Puente Viejo e chiede a Ignacio di farne parte. L’uomo, però, rifiuta ma Marta è molto interessata e ottiene dal padre il permesso di farne parte. Adolfo racconta a Tomas e alla madre di aver ricevuto una proposta di lavoro da Don Ignacio e incredibilmente ottiene il consenso della madre a lasciare la miniera per andare a lavorare in fabbrica come direttore della produzione. Francisca continua a incalzare Antonita per sapere quando Isabel ha intenzione di organizzare la festa per annunciare a tutta Puente Viejo il suo ritorno ma la cameriera, che sa che questa cosa non avverrà mai, non sa cosa rispondere e come comportarsi, soprattutto quando la Montenegro prova a lasciare il padiglione per andare in salone. Il capitano Huertas spiega a Pablo quale comportamento deve tenere mentre viaggerà per la Spagna, al fine di evitare che i ribelli possano individuarlo e ucciderlo. Alicia si confronta con Matias per le prossime mosse perché la ragazza vorrebbe agire, ora che stanno arrestando molti repubblicani. La giovane Urrutia scalpita mentre Matias la invita alla calma perché rischia di mettere in pericolo se stesso e il sindacato.

Tomas pensa che l’accondiscendenza della madre non sia sincera e dice ad Adolfo che probabilmente la marchesa ha accettato che il figlio vada a lavorare per il Solozabal solo per avere una sua persona all’interno della fabbrica del suo più acerrimo nemico. Onesimo coinvolge Hipolito nella lavorazione del dentifricio, sperando così di diventare ricco. Marcela e Matias parlano degli ultimi pettegolezzi messi in giro da Dolores e questa volta riguardano le nozze di Adolfo De Los Vivos, proprio mentre il ragazzo è arrivato in fabbrica per accettare il lavoro che gli è stato proposto da Don Ignacio: fin da subito il marchesino si dimostra molto abile nel suo lavoro. Alicia litiga di nuovo con la madre Encarnacion perché le sue idee repubblicane cozzano con la vita che la madre ha sempre condotto. Adolfo invita a colazione Rosa per dirle di aver accettato il lavoro alla fabbrica ma soprattutto per decidere insieme a Don Filiberto la data delle nozze, poi le regala l’anello di fidanzamento che lei tanto desiderava. Carolina corre fra le braccia di Encarnacion perché soffre moltissimo per l’imminente partenza di Pablo ma non vuole farsi vedere dal ragazzo in lacrime perché non vuole essere per lui un peso. La ragazza, però, si rende subito conto che la sua tata è preoccupata per qualcosa e riesce a strapparle che si tratta di sua figlia Alicia.



