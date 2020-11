Anticipazioni Il Segreto/ Puntate 16-22 novembre 2020: Isabel e Francisca è trionfo

Il Segreto, anticipazioni puntate 16-22 novembre

Nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana, quella dal 16 al 22 novembre, Isabel e Francisca riescono a distruggere Eulalia e quindi tornano trionfanti a Puente Viejo e tutti vengono a sapere che la marchesa è ancora viva. La più felice di tutti è Rosa che a questo punto non ha più motivi per rimandare le nozze. È, però, sempre più gelosa di Marta e dell’amore che Adolfo prova per lei, quindi è molto nervosa e inizia anche ad avere allucinazioni e a parlare da sola. Quando cade dalle scale con il vestito da sposa indosso, tutta la famiglia teme che possa avere ereditato la follia della madre e che possa non essere stato un incidente. Tibursio continua ad essere ricattato da Estefania ma, con l’aiuto di Hippolito, prova a mandarla via senza pagarla. Francisca e Matias cercano di convincere il Capitano Huertas a cercare Campuzano, l’unico che può sapere dove sia tenuto prigioniero Raimundo. Ignacio riesce a convincere Maria Jesus a prendere soldi per andare via ma si viene a scoprire che la donna è in combutta con Santos per distruggere il Solozabal.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Campezano raggiunge Eulalia e le annuncia che Isabel è appena morta e sembra che la colpevole sia Francisca Montenegro. La Castro è molto felice perché pensa che la sua vendetta sia ormai ad un passo dall’essere compiuta e ordina al suo scagnozzo di sferrare l’attacco finale. Esus raggiunge Alberto Santos alla locanda di Matias e chiede al giornalista di poter parlare: Santos pensa che si tratti di un altro tentativo di farlo tacere ma in realtà l’Urrutia vuole confessargli tutta la verità sull’incidente di Bilbao. Narra così come si svolsero gli eventi quella notte e ammette di essere stato lui ad azionare involontariamente la leva che ha ucciso l’operaio: Esus era molto stanco e una distrazione ha causato la morte di un pover’uomo. Il Capitano Huertas va in municipio per parlare con Mauricio: gli spiega che le modalità con le quali il giudice ha portato via il corpo della marchesa in fretta e furia e ha rimandato la salma chiusa nella bara, senza fornire la possibilità di visionarla sono molto sospette. Poi chiede al sindaco se pensa che la Montenegro possa essere coinvolta nell’omicidio: Mauricio prova a negare ma in cuor suo sa che potrebbe essere stata lei.

Mauricio va alla veglia funebre di Donna Isabel e riesce a sussurrare a Francisca di stare attenta al Capitano Huertas che fa troppe domande. Pablo va in fabbrica e trova Esus che è molto sollevato rispetto a qualche giorno prima: restando sul vago dice al ragazzo che sfogarsi rispetto ai propri problemi è il modo migliore per ritrovare il buon umore. Ignacio torna dalla sua ex amante per convincerla a lasciare in pace Pablo in cambio di un congruo risarcimento in denaro. La donna fa finta di preoccuparsi per il futuro del figlio e dice di essere pronta a soppesare l’offerta economica che l’uomo le vuole fare ma solo per il bene di Pablo. Encarnacion e il marito discutono della morte di Isabel e di come i suoi figli non fossero disperati per la perdita della madre. Poi l’uomo le racconta di aver raccontato tutta la verità al giornalista che indaga sull’incidente di Bilbao. Manuela e Carolina raggiungano Rosa alla veglia funebre per la marchesa e sono stupite dal notare quante poche persone siano presenti. Il giorno del funerale di Isabel tutti gli abitanti di Puente Viejo vanno a renderle omaggio e fra la folla c’è anche Campuzano, venuto a raccogliere informazioni da riportare ad Eulalia. Il Capitano Huertas indaga sulla morte di Isabel e decide di interrogare Francisca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA