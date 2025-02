Anticipazioni Il trono di spade, seconda puntata: cosa accadrà

Dopo il ritorno in replica su Cielo, arriva il momento di scoprire come si evolvono le vicende de Il trono di spade, di nuovo sul piccolo schermo con gli episodi 3 e 4 della prima stagione. La serie inizia a entrare nel vivo, visto che Ned, Sansa e Arya arrivano finalmente ad Approdo del Re, neanche il tempo di una tappa al bagno che Lord Stark viene convocato dal Concilio Ristretto, l’organo che raccoglie i consiglieri del Re. E qui arriva il momento di conoscere nel dettagli dei nuovi personaggi de Il trono di spade, che si riveleranno poi fondamentali negli sviluppi della storia:

Il Trono di spade, prima stagione/ Puntate, episodi e dove vederlo da oggi 18 febbraio 2025

Lord Varys, Renly Baratheon (il fratello del re), Petyr ‘Ditocorto’ Baelish e il Gran Maestro Pycelle si ritrovano per affrontare un importante tema, un torneo da organizzare in onore di Lord Stark, un evento davvero importante, ma sarà proprio in quel momento che faranno una scoperta importante: la Corona ha accumulato debiti per oltre sei milioni.

Il commissario Montalbano nuovi episodi, ci saranno?/ Anticipazioni e spoiler

Anticipazioni Il trono di spade, cosa accadrà nel quarto episodio

Le emozioni non si arrestano e anche nel corso del quarto episodio, ovvero il secondo della seconda puntata de Il trono di spade ne vedremo delle belle, mercoledì 18 febbraio 2025 su Cielo. Le anticipazioni Il trono di spade prevedono altri colpi di scena. Eddard fa una richiesta al Gran Maestro Pycelle informazioni sulla morte del suo predecessore, il Primo Cavaliere Jon Arryn. Il Gran Maestro rompe il silenzio e svela quindi che Arryn, poco prima di morire, gli aveva chiesto in prestito un libro: “Storia e discendenze delle Grandi Casate Nobili dei Sette Regni“.

Dove è ambientato Il commissario Montalbano? Le location della fiction di Camilleri/ Provincia di Ragusa e...

A quel punto, stando alle anticipazioni Il trono di spade, Eddard inizierà le sue ricerche, si metterà sulle tracce di un armaiolo, che racconterà un retroscena inedito e molto importante. Eddard diventerà poi primo cavaliere, Catelyn affronterà un importante viaggio.