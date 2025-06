Imma Tataranni 2 anticipazioni prima puntata - replica - in onda oggi 29 giugno 2025: la protagonista e Pietro pronti a dirsi addio?

Torna l’appuntamento con una delle serie tv targate Rai più seguite degli ultimi anni: pur trattandosi di repliche, i telespettatori saranno ben felici di leggere le anticipazioni Imma Tataranni 2 – per la prima puntata di oggi, 29 giugno – per non perdersi uno splendido rewatch di una trama avvincente e densa di emozioni. La protagonista, come spesso accaduto nel corso della narrazione, sarà ancora divisa tra dissidi personali e questioni professionali tutt’altro che semplici da dirimere.

Vanessa Scalera dice addio a Imma Tataranni: "Perché ho deciso di lasciare"/ Frecciata a Mariolina Venezia

Valentina è ancora scossa… Anticipazioni Imma Tataranni 2 prima puntata 29 giugno

Le anticipazioni Imma Tataranni 2 per la prima puntata – replica – in onda oggi 29 giugno 2025 partono dall’episodio ‘Moglie e buoi’. La scena si apre con i protagonisti, Imma e Pietro, appena rientrati da un rilassante e romantico fine settimana a Parigi con un obiettivo ben specifico. Valentina è ancora provata dopo la rottura con Samuel; un sentimento che forse nemmeno la capitale francese è riuscita a dissolvere. La giovane è ancora piuttosto scossa ma dalla sua parte ha l’affetto costante dei genitori disposti a tutto pur di portarla fuori da quel travaglio emotivo.

Com'è finito Imma Tataranni 4: torna con Pietro e scoppia la polemica/ Calogiuri dimenticato: cos'è succeso

Intanto, il ritorno a casa di Imma Tataranni si rivela immediatamente frenetico; neanche il tempo di riprendere contatto con la quotidianità che una convocazione urgente attira immediatamente la sua attenzione. Un caso di omicidio, particolarmente grottesco, richiede il suo intuito e la sua professionalità. Tutto è avvenuto nel bel mezzo di una transumanza ma l’unico testimone è il procuratore capo Vitali.

Anticipazioni Imma Tataranni 2 prima puntata 29 giugno 2025, replica: due dissidi interiori in parallelo…

Le anticipazioni Imma Tataranni 2 per la prima puntata di oggi – replica 29 giugno 2025 proseguono con un’altra questione particolarmente spigolosa per la protagonista e riguardante non le faccende professionali bensì il suo privato. Le emozioni sono incalzanti ma ampiamente confusionarie; qual è la verità sul rapporto con il maresciallo Calogiuri? Quel bacio fugace di qualche settimana fa è ancora un chiodo fisso e i nodi da sciogliere da qui in avanti saranno tutt’altro che pochi e banali.

Anticipazioni Imma Tataranni 5, trama quinta stagione: Ippazio Calogiuri e Diana non ci sono?/ Parla l'attore

Non solo Imma Tataranni alle prese con i dissidi sentimentali; anche Pietro, notata la distanza emotiva della moglie, inizierà a valutare un cambiamento di vita che possa risollevare anche il suo umore. Proprio durante le giornate a Parigi – che forse non hanno dato il riscontro sperato per l’attuale relazione con la protagonista – sono spuntate riflessioni e idee innovative che potrebbero portare l’uomo verso una strada del tutto inattesa.

Imma Tataranni 2, dove e quando vedere la prima puntata in diretta streaming

Le emozioni, per qualcuno già vissute e per altri inedite, della prima puntata di Imma Tataranni 2 sono imperdibili per questa sera – 29 giugno 2025 – su Rai Uno. Come di consueto, per gli appassionati è disponibile anche il servizio diretta streaming tramite la piattaforma ufficiale RaiPlay.