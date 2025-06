Imma Tataranni 2, Calogiuri ha una nuova fiamma (e Imma non la prende bene!). L’arrivo di Jessica sconvolge i piani.

Anticipazioni Imma Tataranni 2: il mistero della morte di Luciano Ribba

Continuano le repliche di Imma Tataranni 2 con la messa in onda della tanto amata seconda stagione. La prossima puntata, trasmessa domenica 6 luglio 2025 su Rai 1 si intitolerà “Via del riscatto” e anche stavolta assisteremo ad una serie incredibile di imprevisti e colpi di scena. Al centro dell’attenzione ci sarà il locale jazz, che sta venendo ristrutturato da Pietro (Massimiliano Gallo). Quest’ultimo sarà tutto orgoglioso di mostrare a Imma la nuova sala da bar, ma in quel momento succede l’inaspettato.

Anticipazioni Imma Tataranni 2 prima puntata 29 giugno 2025/ Quel bacio con Calogiuri…

Imma (Vanessa Scalera) e Pietro stanno chiacchierando amabilmente quando si sentono due colpi di pistola che catturano la loro attenzione. Di cosa si tratta? In modo cauto cercano di capire cos’è successo e vedono una donna che fugge in una via vestita in modo molto strano. Il giorno dopo, si scopre che è morto Luciano Ribba, agente immobiliare che è deceduto in circostanze misteriose: l’uomo avrebbe dovuto incontrare una signora di nome Assunta Volpe. Ma gli intoppi nell’episodio di Imma Tataranni 2 non finiscono qui, dato che Pietro e Imma si ritrovano con l’appartamento allagato dopo la festa della figlia Valentina e per questo devono spostarsi a casa della suocera, con la quale Imma non ha mai avuto buoni rapporti.

Anticipazioni Imma Tataranni 2: torna in onda replica/ Scontro Vanessa Scalera e scrittrice a polemica finale

Anticipazioni Imma Tataranni 2: Valentina si innamora del ragazzo sbagliato?

Grande novità per Calogiuri, che quando era tornato a Matera aveva confessato al sostituto procuratore i suoi sentimenti. La donna, però, lo aveva respinto e da quel momento seppelliscono il discorso. Successivamente, Ippazio decide di intraprendere una relazione con Jessica Matarazzo, interpretata da Ester Pantano. Imma Tataranni 2 vedrà anche la preoccupazione della donna per la figlia Valentina che sta frequentando Gabriele, figlio di Alessandro Vitali (procuratore capo). A lei, il ragazzo non piace per niente date le sue velleità da attivista sulla scia di Che Guevara. Tra di loro ne vedremo delle belle, dato che dopo una manifestazione di protesta, Valentina e Gabriele si ritroveranno in caserma.