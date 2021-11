Anticipazioni Imma Tataranni 2/ Terza puntata: novità nel processo a Romaniello

Imma Tataranni 2, anticipazioni terza puntata 8 novembre

Lunedì 8 novembre, in prima serata su Rai 1, va in onda la terza puntata di “Imma Tataranni”, la fiction con Vanessa Scalera, diretta da Francesco Amato. In questa nuova stagione, sempre ambientata a Matera, Imma Tataranni si trova in bilico tra passato e futuro, alle prese con nuovi delitti e delicate questioni familiari. Il primo episodio “Mogli e buoi”, in onda lo scorso 26 ottobre, ha conquistato 5.235.000 telespettatori para al 24,7% di share. Dopo i primi quattro episodi (l’ultimo andrà in onda martedì, 9 novembre) altre quattro prime serate sono già previste per il 2022.

Ricordiamo che Imma Tataranni, personaggio nato da penna di Mariolina Venezia, è interpretata da Vanessa Scalera, al suo fianco troviamo Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Carlo Buccirosso, rispettivamente nei panni del marito Pietro, del maresciallo Ippazio Calogiuri e dal capo procuratore Vitali.

Imma Tataranni 2: episodio “Un mondo migliore di questo”

Nella terza puntata di “Imma Tataranni ”, dal titolo “Un mondo migliore di questo”, Imma indaga sul furto in casa di un’amica di sua suocera. Stranamente, però, la refurtiva ricompare integra pochi giorni dopo. Intanto un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi sono collegati: Imma, ancora una volta, riuscirà a risolvere il caso grazie alla sua proverbiale memoria. Un gesto di coraggio di Samuel, decisivo nel processo a Romaniello, costringe il ragazzo a lasciare Matera, fatto di cui Valentina incolpa la madre.

Imma sembra aver raccolto le prove per condannare definitivamente Romaniello, ma qualcuno nell’ombra manipola a sua volta altre prove per vendicarsi e per compromettere il rapporto tra la Tataranni e il marito Pietro, usando il maresciallo Calogiuri come strumento di vendetta. La quarta puntata di “Imma Tatarani 2” andrà in onda martedì prossimo, 9 novembre, sempre in prima serata su Rai 1.

