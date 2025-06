Anticipazioni Imma Tataranni 2: torna in onda questa sera 29 giugno 2025 (Replica), dalla lite tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia alle polemiche finale

Anticipazioni Imma Tataranni 2 Sostituto Procuratore: tornano in onda le repliche: numero puntate, cast e trama completa

Finita la stagione televisiva è partita quella delle repliche ed a partire da questa sera, domenica 29 giugno 2025, su Rai1 in prima serata andranno in onda le repliche della seconda stagione sostituto procuratore più famoso d’Italia Imma Tataranni 2, personaggio tratto dai romanzi di Mariolina Venezia ed impersonato dall’attrice Vanessa Scalera. Nonostante si tratta di puntate già trasmesse è impossibile resistere alle vicende della Tataranni ed agli splendidi scenari di Matera, location della fiction.

Per quando riguarda, invece, le anticipazioni Imma Tataranni 2, il sostituto procuratore (qui com’è finita la prima stagione) sarà alle prese con nuovi casi di omicidio, alla ricerca di indizi e prove per cercare di risolvere il caso. Al centro delle trame, tuttavia, non ci saranno solo le indagini ma anche le vicende sentimentali della Tataranni divisa tra l’amore per il marito Pietro (Massimiliano Gallo), sempre più pieno di incomprensioni e difficoltà, e la passione che cresce sempre di più per il giovane maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice.) Le puntate di Imma Tataranni sono in totale otto e non mancheranno dei colpi di scena clamorosi.

Imma Tataranni 2: dalla lite tra Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia fino alle polemiche per il finale

Nei mesi scorsi in occasione della presentazione della quarta stagione di Imma Tataranni c’è stato un infuocato botta e risposta tra l’attrice e la scrittrice della saga del sostituto procuratore. Perché Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia hanno litigato? Tutto è nato quando ospite al Festival di Sanremo per presentare la nuova stagione l’attrice ha ringraziato tutti tranne la scrittrice che ha creato il personaggio di Imma Tataranni, spiegando in seguito di essersene dimenticata. Tuttavia Mariolina Venezia non ha reagito per nulla bene alla dimenticanza accusando l’attrice di essere un’ingrata proprio come il suo personaggio.

“Non voglio entrare nella tua volgare polemica” è sbottata a quel punto la Scalera aggiungendo: “Ricordo il tuo comportamento malmostoso nella prima conferenza stampa…Io non ti devo nulla”. Polemiche, inoltre, hanno investito la fiction non solo all’inizio ma anche per la sua conclusione. Il finale di Imma Tataranni 4 ha lasciato l’amore in bocca a molti telespettatori. Senza scendere negli spoiler il modo in cui si è deciso di concludere il triangolo tra Imma, Pietro e Ippazio ha scatenato numerosi attacchi e polemiche sui social. Aldilà di tutto, adesso tornano in onda le repliche, la prima puntata di Imma Tataranni 2 è prevista per oggi, domenica 29 giugno 2025 in prima serata su Rai1.