Anticipazioni Imma Tataranni 4, Vanessa Scalera: “La passione con Calogiuri già esaurita”

Sta andando in onda la terza e penultima puntata di questa stagione di Imma Tataranni l’improvviso e inaspettato addio del Maresciallo Calogiuri è destinato a cambiare tutto. Da anni entrambi covavano una passione travolgente che cercavano di tenere nascosta non solo per la differenza d’età tra i due ma anche perché la Sostituto Procuratore era sposata con Pietro da più di vent’anni. Imma e Calogiuri alla fine hanno ceduto alla passione ma la loro storia non durerà ed a dirlo è la stessa attrice protagonista. Vanessa Scalera, in un’intervista a La Repubblica ha fornito delle anticipazioni Imma Tataranni 4 affermando che ‘la passione di Imma Tataranni per Ippazio Calogiuri è già esaurita’.

Vanessa Scalera durante l’intervista a La Repubblica ha rivelato anche perché Imma Tataranni si è già stancata di Calogiuri, il giovane Maresciallo (impersonato da Alessio Lapice) è troppo sdolcinato per i suoi gusti, inizia ad avere delle pretese, sicuramente la ama ma alla Sostituta Procuratore gli sdolcinati non piacciono per niente. Del resto lei ha personalità ed un alto senso della giustizia e la sua mentore e gli sta insegnando il mestiere. E se nella puntata di questa sera è stata ferma nel dire al giovane di non avere nessuna intenzione di lasciare Matera per lui, nella prossima, stando alle anticipazioni Imma Tataranni 4 della stessa attrice, l’addio tra i due sembra essere definitivo.

Imma Tataranni 4 anticipazioni, Imma ancora legata a Pietro ma lui fa una proposta choc

Vanessa Scalera, sempre nella sua intervista a La Repubblica, ha rivelato che se da una parte la Sostituto Procuratore è già stanca del Maresciallo Calogiuri, dall’altra è ancora legata al marito Pietro De Ruggeri, che ha il volto di Massimiliano Gallo. “E’ rimasta appesa alla storia con Pietro…hanno passato 25 anni insieme” ha ammesso l’attrice. Tuttavia mentre lei sarà in preda alla nostalgia ed alle riflessioni, Pietro sarà pronto a voltare pagina, dalle anticipazioni Imma Tataranni 4 si scopre che l’uomo chiederà alla Tataranni la separazione ed inizierà ad immaginare la sua vita lontano dalla moglie. E forse alla fine, tra Calogiuri e Pietro molto probabilmente Imma non sceglierà nessuno dei due, del resto come anche la stessa Scalera durante l’intervista ha ammesso potrebbe benissimo stare da sola e bastare a se stessa. La quarta e ultima puntata di Imma Tataranni 4 Sostituto Procurato andrà in onda domenica prossima, 16 marzo 2025, in prima serata su Rai1.