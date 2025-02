Anticipazioni Imma Tataranni 4, chi sceglie Imma tra Ipazio Calogiuri e Pietro De Ruggieri? Scatta il bacio con il maresciallo

Il Sostituto Procurato più amato delle televisione italiana è ritornato in onda con le nuove puntate della quarta stagione e con le domande della precedente: chi sceglie Imma Tataranni tra Ipazio Calogiuri e Pietro De Ruggieri? Il personaggio interpretato da Vanessa Scalera sin dalla prima stagione incarna una donna volitiva, pragmatica, forte e determinata e a tratti irascibile ma allo stesso tempo anche empatica e con una spiccata sensibilità. Al suo fianco da trent’anni c’è il marito Pietro De Ruggieri (Massimiliano Gallo) che è il suo esatto opposto, calmo e pacato mentre al suo fianco al lavoro c’è il Maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) molto simile a lei.

Stando alle anticipazioni Imma Tataranni 4, la protagonista sarà sempre più portata verso il giovane maresciallo. Tra i due sul finire della scorsa stagione è scattato un bacio che ha mandato in crisi Imma stessa e non solo il suo matrimonio. Cosa succederà nelle prossime puntate? Tra Imma Tataranni e Calogiuri scatterà un bacio e non solo passeranno la notte assieme all’interno di un agriturismo e si lasceranno andare alla passione travolgente. Tuttavia l’idillio durerà poco perché ben presto torneranno alla loro quotidianità ed ai loro doveri. Nel frattempo Vanessa Scalera in una passata intervista ha rivelato come si evolverà la storia d’amore tra Imma e Calogiuri: “Imma, più che ritrovarsi chiusa in questo dilemma amoroso, questa volta lo approfondisce. Si butta nel rapporto con Calogiuri”

Imma Tataranni 4 anticipazioni, spunta un altro uomo tra Ippazio Calogiuri e Pietro: parla Vanessa Scalera E non è tutto perché la vita privata e sentimentale della protagonista della fiction di Rai1 sarà sempre più complessa e ricca di colpi di scena nelle prossime puntate. Vanessa Scalera, infatti, in un numerose interviste ha rivelato che “Le questioni amorose si ingarbuglieranno particolarmente” lasciando intendere che tra il marito Pietro De Ruggeri ed il giovane Ippazio Calogiuri in questo ‘triangolo amoroso’ potrebbe intromettersi un quarto uomo pronto a distogliere le attenzioni della Procuratrice da entrambi.

Tuttavia alla fine Vanessa Scalera, dopo aver rivelato delle anticipazioni Imma Tataranni 4 ha spiazzato tutti rivelando che per lei, da fan della fiction, la coppia perfetta è quella formata da Imma e Pietro: “Tifo per la coppia Imma e Pietro per motivi che ai fan sfuggono, per motivi che mi legano ad un affetto. Da lì deriva l’esplorazione del mio lato comico.” Insomma anche in questa stagione se ne vedranno delle belle e non resta che attendere la seconda puntata in onda il 2 marzo 2025 sempre in prima serata su Rai1.