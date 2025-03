Anticipazioni Imma Tataranni 4, come finisce tra la Sostituto Procuratore e il maresciallo Ippazio Calogiuri: lui lascia Matera

Vanessa Scalera è ritornata ad interpretare Imma Tataranni-Sostituto Procuratore e mai come in questa quarta stagione la sua vita sentimentale è stata al centro delle trame. Dopo il bacio scattato sul finire della scorsa stagione con il Maresciallo Calogiuri (Alessio Lapice) il suo matrimonio con Pietro De Ruggieri (Massimiliano Gallo) è entrato in piena crisi ed il triangolo amoroso rischia di sconvolgere le vite di tutti non solo dei tre protagonisti ma anche di Valentina (Alice Azzariti) figlia appena vent’enne di Imma e Pietro. E per tutti coloro che si chiedono come finisce tra Imma e Calogiuri dalle anticipazioni Imma Tataranni 4 si scopre che forse il lieto fine non è previsto.

Nella puntata che sta andando in onda questa sera si scopre che Imma dopo aver passato la notte con Calogiuri in un agriturismo entrerà in piena crisi e cercherà di capire che decisione prendere anche nei confronti del marito Pietro. Il loro matrimonio, infatti, sarà sempre più in crisi. Nel frattempo, però, il maresciallo Calogiuri continuerà l’indagine sotto copertura per catturare il latitante Latronico e si arriverà ad un momento cruciale. E non è tutto, perché dalle anticipazioni Imma Tataranni 4 si apprende che dopo l’arresto del latitante Latronico, l’indagine sotto copertura di Calogiuri si concluderà costringendo il maresciallo a lasciare Matera per garantire la sua sicurezza.

Nel frattempo nei mesi scorsi un post pubblicato sui social dall’attore Alessio Lapice ha scatenato il panico tra i fan delle serie: Ippazio Calogiuri muore in Imma Tataranni 4? L’attore che lo impersona dopo la fine delle riprese ha ammesso: “Con oggi finisce una delle avventure più belle ed importanti della mia vita. Accanto a me amici e colleghi che stimo e a cui voglio un gran bene. Non saprei descrivervi a parole l’emozione che provo, per cui mi volto e a testa bassa dico grazie a tutti”. A questo punto si inizia a delineare come finisce tra Imma e Calogiuri, il maresciallo lascerà Matera o ci sarà un altro clamoroso colpo di scena e rimarrà nella città lucana ma in questo caso sarà in pericolo e potrebbe rischiare di morire? Per saperlo non resta che seguire le anticipazioni e le puntate che vanno in onda ogni domenica a partire dalle 21.30 circa su Rai1 e in diretta streaming ed on demand su RaiPlay.