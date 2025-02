Parte da questa sera, 23 febbraio 2025, Imma Tataranni 4; la sostituta procuratrice sarà alle prese con nuovi casi da risolvere, sul fronte lavorativo, con omicidi e non soltanto, ma anche dal punto di vista sentimentale. Sì, perché Imma Tataranni dovrà fare i conti con il tradimento del marito Pietro con la giovane paleontologa Sara, trovata morta nell’ultimo episodio della terza stagione. Ma anche con il bacio del giovane collega Ippazio Calogiuri. Insomma, una situazione non semplice che ha portato Imma a rifugiarsi dall’amica Diana e a “sparire” momentaneamente. Insomma, tanti buoni motivi per tuffarsi nelle anticipazioni Imma Tataranni 4 in vista della prima puntata di questa sera.

Stando alle anticipazioni Imma Tataranni 4, nel primo episodio della quarta stagione, vedremo la protagonista preoccupata per via delle questioni personali che la attanagliano. In tutto ciò la figlia Valentina tornerà a Matera per studiare e seguire i corsi di Giurisprudenza per seguire le orme della mamma. In tutto ciò Imma, fortemente stressata, si sentirà male finendo in ospedale. Il tutto, però, lontano dagli occhi dei suoi cari, che penseranno che Imma è scomparsa, senza sapere dove si trovi. La sostituta procuratrice, infatti, si è allontanata dalla sua famiglia proprio per risolvere i propri dissidi interiori. Ci riuscirà? Lo scopriremo solamente nella puntata di oggi, 23 febbraio, con i nuovi episodi della serie tv.

Anticipazioni Imma Tataranni 4 puntata 23 febbraio 2025: problemi di cuore

Nella quarta stagione Imma Tataranni dovrà risolvere non pochi problemi di cuore. La sostituta procuratrice sarà infatti chiamata a far chiarezza nella sua vita: dovrà scegliere se perdonare il marito Pietro dopo il tradimento ma allo stesso tempo dovrà anche capire in che direzione batte il suo cuore dopo il bacio con il collega Ippazio Calogiuri, inaspettato quanto appassionante. Stando a quanto raccontato con le anticipazioni Imma Tataranni 4, saranno serviti i giorni a casa dell’amica Diana per capire qualche cosa in più sulla propria vita?

In attesa di scoprire cosa accadrà nella prima puntata di questa sera – 23 febbraio 2025 – è stata proprio Vanessa Scalera – attrice protagonista della serie tv – ad ampliare le anticipazioni Imma Tataranni 4 in vista dell’esordio con un’intervista rilasciata questo pomeriggio a Domenica In. Non è ovviamente scesa nei particolari ma quanto raccontato già basta per ampliare le attese in vista della prima uscita del quarto capitolo.

“Troveremo la protagonista in un luogo diverso da casa sua, precisamente dalla collaboratrice; viviamo insieme. La sua vita non è facile e dunque si nasconde…”. Inizia così Vanessa Scalera – attrice protagonista – le sue anticipazioni Imma Tataranni 4 in vista della prima puntata di questa sera, 23 febbraio 2025. L’attrice ha anche aggiunto con ironia: “C’è uno stato di depressione e poi… una ossessione per le soap opera turche!”.