Anticipazioni Imma Tataranni 4, Vanessa Scalera a Sanremo 2025 svela: “Questioni amorose ingarbugliate”

Nella quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2025 condotta Carlo Conti con Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi tra gli ospiti c’è anche Vanessa Scalera, attrice molto apprezzata di fiction e cinema che da anni presta il volto al sostituto procuratore Imma Tataranni. E proprio con riguardo alla fiction di Rai1 che sta per tornare in onda, Vanessa ha fornito delle anticipazioni Imma Tataranni 4 direttamente dal palco dell’Ariston. Innanzitutto ha premesso che continuerà il triangolo sentimentale formato dal marito Pietro (Massimiliano Gallo) ed il giovane carabinieri Calogiuri (Alessio Lapice).

Delle anticipazioni Imma Tataranni 4 Sostituto Procuratore, Vanessa Scalera non solo a Sanremo 2025 ma le ha fornire anche in svariate interviste. Fornendo un dettaglio clamoroso: “Le questioni amorose si ingarbuglieranno particolarmente” Infatti secondo gli spoiler nella vita privata del Sostituto Procuratore già parecchio ingarbugliata tra il marito Pietro ed il giovane Ipazio Calogiuri possa intromettersi anche un quarto uomo pronto a distoglierla dalle attenzioni di entrambi. Insomma se ne vedranno delle belle nella quarta stagione della serie Rai.

Quando va in onda Imma Tataranni 4 Sostituto Procuratore: trama e cast

Stando alle anticipazioni Imma Tataranni 4 Sostituto Procuratore al centro delle trame ci sarà non solo la vita privata dei protagonisti ma anche i tanti casi di cronaca diversi in ogni puntata di cui dovrà occuparsi la Sostituto Procuratore. Alle prese anche con i problemi della figlia Valentina che si ritroverà ad affrontare una fase complicata della sua vita. La giovane non solo vivrà i primi tormenti sentimentali ma sarà alle prese con i problemi della vita da adulta a cominciare dall’università che è pronta a lasciare. In questa nuova stagione anche Piero sarà molto più attento al fascino femminile e non è escluso che si innamori di nuovo di un’altra donna, come già successo nella terza stagione. Svelati alcuni spoiler non resta che ricordare quando va in onda Imma Tataranni 4 Sostituto Procuratore, la prima puntata è prevista per domenica 23 febbraio 2025 a partire dalle 21.30 circa, salutata un’altra fiction di successo come Mina Settembre sarà la tosta procuratrice a prenderne il posto. E dovrebbe consistere in otto episodi suddivisi in quattro prime serate.