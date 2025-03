Rai Uno e una prima serata imperdibile; lo garantiscono le anticipazioni Imma Tataranni 4 per la seconda puntata in onda questa sera, 2 marzo 2025. La trama è solo agli esordi ma alcuni risvolti sia nel privato che dal punto di vista lavorativo iniziano ad innalzare il grado di attenzione di protagonisti e telespettatori. Il sostituto procuratore è nel pieno di un turbinio di emozioni, il suo stesso matrimonio potrebbe essere a rischio; nel frattempo, un duplice omicidio porterà al massimo il clima di tensione.

Si intrecciano privato e professione, impegni che alimentano le riflessioni della protagonista e che nel corso della seconda puntata – come raccontano le anticipazioni Imma Tataranni 4 – saranno decisive per il futuro di alcuni eventi cardine della trama del quarto capitolo. L’indagine da cui parte la narrazione riguarda ben due omicidi; due circensi che in circostanze ignote e soprattutto singolari hanno perso la vita attirando l’attenzione non solo di Imma ma anche di Calogiuri.

La protagonista ‘divisa’ tra l’amore per il marito e l’intesa per Ippazio… Anticipazioni Imma Tataranni 4, puntata 2 marzo 2025

Mentre si cercano indizi e tracce per ricostruire la vicenda, una questione non da poco distrae Imma dagli impegni professionali e con riferimento proprio al rapporto con Ippazio. Complici gli impegni condivisi ma anche i caratteri che quasi perfettamente combaciano hanno riscoperto un’intesa non da poco che sfocia anche nel passionale; una situazione che però genera non poche ipocondrie nella protagonista che non può che pensare anche a suo marito Pietro.

Tornano al centro anche gli impegni professionali; Ippazio Calogiuri mette per un attimo da parte i pensieri personali e il rapporto con la protagonista – come raccontano le anticipazioni Imma Tataranni 4, seconda puntata – per dedicarsi al caso del latitante Latronico. A dispetto di quanto aveva pianificato, le cose sembreranno prendere presto una piega imprevista che potrebbe mettere a repentaglio la vita dell’uomo.

Imma Tataranni 4, dove e quando vedere la seconda puntata

Dopo aver raccontato le anticipazioni Imma Tataranni 4, scopriamo dove e quando vedere la seconda puntata della fiction. Appuntamento ad oggi 2 marzo 2025 in prima serata su Rai Uno; l’episodio sarà disponibile anche tramite i servizi streaming e on demand mediante la piattaforma ufficiale RaiPlay.