Siamo ormai alle battute finali di un quarto capitolo denso di emozioni e colpi di scena; siamo al penultimo appuntamento e le anticipazioni Imma Tataranni 4 per la terza puntata – in onda questa sera 4 marzo 2025 – promettono risvolti decisamente incredibili. L’indagine cardine che ha visto primeggiare il maresciallo Calogiuri avrà un esito inaspettato; positivo sul fronte professionale ma per certi versi drammatico dal punto di vista emotivo. Nel frattempo, Pietro ha deciso di prendere di petto Imma…

Le anticipazioni Imma Tataranni 4 per la terza puntata – in onda questa sera 9 marzo 2025 – partono da una lieta notizia, quasi inattesa visto l’andamento delle indagini nell’ultimo periodo. Latronico è finalmente nella mani di Calogiuri e della sua squadra! Il maresciallo è riuscito nel suo intento di arrestare il latitante e ora le indagini sul caso possono subire una svolta sensazionale; qualcosa che riempie di gioia tutti i protagonisti. Chiaramente, anche Imma Tataranni verrà investita di elogi e gratificazioni per il traguardo conseguito ma c’è una naturale conseguenza che rovina non poco la gioia del momento.

Calogiuri costretto a lasciare Matera… Anticipazioni Imma Tataranni 4, terza puntata 9 marzo 2025

L’indagine portata avanti dal maresciallo Calogiuri è stata chiaramente molto rischiosa e lo ha ora esposto ad una serie di rischi non proprio banali. Una condizione che lo obbliga quindi, almeno per il momento, a lasciare Matera. Ovviamente, Imma Tataranni non vive nel migliore dei modi una situazione simile e partirà di pari passo con la felicità professionale, un vero e proprio dissidio interiore dove sul tavolo non ci sarà il lavoro bensì i suoi sentimenti. Cosa ne sarà del loro rapporto?

Stando alle anticipazioni Imma Tataranni 4 per la terza puntata – in onda questa sera 9 marzo 2025 – non sarà solo l’amore per il maresciallo Calogiuri a tenere banco per la protagonista. La rottura con Pietro resta sullo sfondo e appare quanto mai insanabile; in particolare, grazie anche al rapporto sempre più proficui con Vasco Parisi, l’uomo deciderà di comunicare alla protagonista una decisione ormai – almeno all’apparenza – irreversibile: prendere due strade diverse e definire la separazione.

Imma Tataranni 4, dove e quando vedere la terza puntata

Si concludono le anticipazioni Imma Tataranni 4 e scopriamo ora dove e quando vedere la terza puntata della fiction. Come sempre appuntamento su Rai Uno – oggi 9 marzo 2025 – in prima serata alle ore 21.30. Il penultimo episodio della saga sarà disponibile anche in streaming e tramite il servizio on demand mediante la piattaforma ufficiale RaiPlay.