Anticipazioni Imma Tataranni 5: chi prenderà il posto di Calogiuri nella nuova stagione? Svolta clamorosa nelle trame della fiction Rai 1

Calogiuri non ci sarà in Imma Tataranni 5, l’addio di Alessio Lapice: “L’ultima scena è stata devastante”

Era nell’aria già da mesi ma solo nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale da parte del diretto interessato: Ippazio Calogiuri non sarà in Imma Tataranni 5. Ad annunciarlo è stato il giovane attore che per ben quattro stagioni gli ha dato corpo, volto e anima Alessio Lapice he in un’intervista a La Repubblica ha rivelato che dopo sette anni intensi era giunto il momento dell’addio aggiungendo che l’ultimo giorno di riprese è stato devastante: “Vanessa e io non riuscivamo a girarla, era l’addio nell’addio, l’ultima scena di Alessio attore e l’uscita di scena di Calogiuri. Vanessa mi salutava come personaggio e come amico”.

L’addio di Alessio Lapice e del suo Ippazio Calogiuri sarà un duro colpo per la fiction di Rai1 che perde uno dei personaggi chiave e non solo per la complessa a passionale storia d’amore nata e finita con Imma Tataranni Sostituto Procuratore, magistralmente interpretata da Vanessa Scalera ma perché la sua assenza porterà una svolta significativa nelle trame della fiction che saranno completamente stravolte e che avranno ripercussioni anche nel rapporto di Imma con il marito Pietro De Ruggieri (Massimiliano Gallo) con il quale sul finale della scorsa stagione c’è stato un riavvicinamento ma tutto può essere perché nella scena successiva la Tataranni sembrava in procinto di firmare le carte della separazione dunque nulla è certo.

L’assenza del Maresciallo Ippazio Calogiuri avrà molto importante nelle trame della nuova stagione di Imma Tataranni Sostituto Procuratore, chi prenderà il suo posto? Ora che il triangolo amoroso composto da Imma, il marito Pietro e il Maresciallo Calogiuri è venuto meno in molti sospettano che ci sarà un nuovo personaggio pronto a far battere il cuore del Sostituto Procuratore ed inserirsi nelle trame…oppure potrebbe esserci una svolta completamente diversa con la protagonista principale che, come la donna indipendente e libera che ha dimostrato di essere, scelga di stare da sola.

Ed in tal senso troverebbero conferme le parole di uno degli sceneggiatori della fiction record di ascolti di Rai1, Salvatore De Mola che hai microfoni di Fanpage.it ha rivelato: “È una donna libera. Come tale, diamole la possibilità di manifestare questa sua libertà. Non incorniciamola in un destino segnato che può essere quello di stare con Calogiuri o con il marito. Sono abbastanza certo che gli spettatori saranno sorpresi da quello che accadrà.”