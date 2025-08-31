Anticipazioni Imma Tataranni 5, quando torna in onda? C'è la data! Massimiliano Gallo: "Sarà una stagione sorprendente"

Quando torna in onda Imma Tataranni 5? Set aperto e c’è la data d’inizio: i dettagli

L’attesa è finita e dopo rumor e indiscrezioni c’è la data ufficiale: quando torna in onda Imma Tataranni 5? A febbraio 2026 anche se ancora ci sono incertezze tra domenica 15 o la successiva del 22. Quel che è certo è che proprio in questi giorni Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo sono tornati sul set per girare le puntate della nuova stagione. Il set sarà aperto dall’8 settembre al 17 ottobre e, come ampiamente anticipato nei mesi scorsi non ci sarà Alessio Lapice nei panni del commissario Ippazio Calogiuri mentre pare che potrebbero essere delle new entri.

Per il resto nel cast di Imma Tataranni 5 Sostituto Procuratore sono confermati tutti gli altri amati attori da Alice Azzariti che veste sin dalla prima stagione i panni della figlia della Magistrato e del marito Pietro Valentina fino a Barbara Ronchi che, dopo aver vinto il concorso, non sarà più cancelliera ma Giudice di Pace. Le puntate della nuova stagione saranno quattro e come sempre andranno in onda di domenica nella prima serata di Rai1. Al momento non sono noti altri dettagli ma proprio in questi giorni l’attore partenopeo Massimiliano Gallo ha rivelato delle anticipazioni in un’intervista concessa a Today.



Anticipazioni Imma Tataranni 5 Sostituto Procuratore, Massimiliano Gallo: “Sarà sorprendente”

E per quanto riguarda, invece, le anticipazioni Imma Tataranni 5 Sostituto Procuratore, Massimiliano Gallo ha fornito degli interessanti spoiler in una lunga intervista concessa a Today.it. L’attore partenopeo impersona Pietro Ruggeri, marito di Imma e uomo molto dedito alla casa e alla famiglia. “Non posso dire molto ma ho letto le sceneggiature e sono veramente belle.” ha rivelato per poi scendere nel dettaglio: “I personaggi sono cresciuti in questi anni con la serie, Pietro e Imma oggi non sono quelli di sette anni fa. Credo che i risvolti della serie saranno motivo di grande sorpresa per il pubblico”. Insomma, ci sarà una chiusura del cerchio per tutti i protagonisti e del resto non potrebbe essere diversamente visto che gli sceneggiatori, attori e regista hanno più volte annunciato che Imma Tataranni 5 sarà l’ultima stagione.