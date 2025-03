Anticipazioni Imma Tataranni 5, trama della quinta stagione: Ippazio Calogiuri dice addio?

Sta andando in onda l’ultima puntata di Imma Tataranni 4 ma gli occhi sono puntati sulla prossima stagione: Imma Tataranni 5 si farà? E se si su cosa verterà la trama della quinta stagione? Delle piccole anticipazioni su un possibile proseguimento le ha fornite l’attrice Vanessa Scalera in un’intervista a La Repubblica in cui ha lasciato intendere che finalmente l’eterno triangolo tra Imma, Pietro e Cologiuri avrà una fine ma non le avventure della protagonista: “Non so cosa accadrà nella quinta stagione. Imma, secondo me, saprebbe stare benissimo da sola”.

Imma Tataranni 5 si farà?/ Anticipazioni, Vanessa Scalera: “Non so cosa accadrà, ma una cosa è certa…”

Ed a proposito di Ippazio Calogiuri, il Maresciallo ci sarà nella prossima stagione di Imma Tataranni 5? Al momento non ci sono moltissime anticipazioni Imma Tataranni 5 e sulla trama ma alcune dichiarazioni dell’attore che lo impersona non lasciano ben sperare. Alessio Lapice, infatti, in un’intervista rilasciata a DiPiùTv ha ammesso di avere altri progetti: “Sto girando una nuova serie Rai, Roberta Valente, notaio in Sorrento con Maria Vera Ratti: interpreto il fidanzato della protagonista, un uomo che a un certo punto decide di prendere in mano la propria vita.” Non si è espresso, invece, sul ritorno sul set per la quinta stagione di Imma Tataranni- Sostituto Procuratore.

Anticipazioni Imma Tataranni 4, ultima puntata 16 marzo 2025/ Quale destino per il rapporto con Pietro?

Alessio Lapice e Barbara Ronchi non ci saranno in Imma Tataranni 5? Le anticipazioni

Non solo Alessio Lapice ma anche un altro volto noto non è certo che ci sarà in Imma Tataranni 5 Sostituto Procuratore. Stiamo parlando di Barbara Ronchi che interpreta Diana, la migliore amica di Imma. In questa stagione l’abbiamo vista molto preoccupata per la Tataranni, sempre pronta a sostenerla e supportarla ma alla fine ha deciso di prendere in mano la propria vita ed ha preso una decisione molto importante per la sua vita: studiare e fare il concorso per diventare Giudice di Pace. La vittoria del concorso, ovviamente, significa che dovrà lasciare il suo lavoro al fianco della Sostituto Procuratore e quindi quasi certamente o lasciare definitivamente la serie oppure essersi sporadicamente solo in un episodio. Insomma Alessio Lapice e Barbara Ronchi non ci saranno in Imma Tataranni 5? Per il momento si tratta solo di supposizioni e illazioni mancano notizie ufficiali.