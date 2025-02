Anticipazioni Imma Tataranni 4, seconda puntata: Pietro sempre più innamorato

Si avvicina l’appuntamento con la seconda puntata della fiction con protagonista Vanessa Scalera, la nota attrice sarà al centro di curiose dinamiche in Imma Tataranni 4, la serie appena tornata in onda su Rai1. Stando alle anticipazioni Imma Tataranni 4, la serie vedrà al centro della puntata Pietro, sempre più in difficoltà sul piano sentimentale. Imma ha trascorso la notte con Calogiuri e i due si rendono conto di essere innamorati, in particolare l’uomo sembra aver perso la testa per lei, intanto Pietro si rende conto di amare Imma profondamente e cerca così conforto tra le braccia di Vasco Parisi, la Tataranni intanto cerca di chiarirsi le idee dal punto di vista sentimentale e spera di capire cosa sta provando realmente.

Valentina e il cambio drastico in Imma Tataranni 4: anticipazioni/ In bilico tra crisi genitori e maturità

Stando alle anticipazioni di Imma Tataranni 4, si andrà avanti anche con le indagini, visto che la squadra tornerà in azione, mettendo in cerca del latitante Latronico.

Anticipazioni Imma Tataranni 4, un’indagine spigolosa per Calogiuri

Oltre alle questioni sentimentali dei nostri protagonisti, le anticipazioni Imma Tataranni 4 ci rivelano anche che Calogiuri tornerà al centro delle indagini, si metterà sulle tracce di un latitante e tenterà di risolvere un delicato caso, agendo sotto copertura nella speranza di riuscire a trovare una soluzione al caso. Lo stesso Calogiuri, tornando alle questioni di cuore, capirà di non poter fare a meno di Imma Tataranni e potrebbe rivelare il suo amore.

Anticipazioni Imma Tataranni 4: chi sceglie tra Calogiuri e Pietro? Spunta altro uomo/ Parla Vanessa Scalera

Le anticipazioni Imma Tataranni 4 ci rivelano anche che Diana si ritroverà a fare i conti con i suoi dilemmi personali, visto che sembrerà intenzionata a lasciare il ruolo come cancelliera per seguire la sua ambizione probabilmente più grande, quella di diventare giudice di pace e cercherà di bilanciare le sue volontà con il rispetto verso la figura di Imma. Insomma, potrebbero accadere diversi colpi di scena nella seconda puntata di Imma Tataranni.