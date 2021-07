Anticipazioni Ines dell’anima mia, seconda puntata/ Spedizione pericolosa nel deserto

Ines dell’Anima Mia torna venerdì prossimo su Canale 5 con la seconda puntata. Le anticipazioni dei nuovi episodi, intitolati ‘La morte: meno la si teme, più dà vita’ e ‘La terra promessa’, rivelano che Pedro de Valdivia proverà fino allo sfinimento l’opera di convincimento nei confronti di Pizzarro per conquistare il Cile. Nel frattempo dovrà tenere a bada il suo avversario De La Hoz, anche lui determinato a portare a termine la sua missione. Tuttavia Pedro de Valdivia non riuscirà a reperire uomini e mezze necessari per far sbocciare il suo progetto, perché dal Cile arriverà la voce della mancanza e della scarsità dell’oro.

Ines dell'anima mia/ Anticipazioni e diretta: Ines si imbarca in cerca del marito

Anticipazioni Ines dell’anima mia, seconda puntata venerdì 6 agosto

Le anticipazioni della seconda puntata di Ines dell’Anima Mia ci dicono che il fratello di Pizzarro insieme a De La Hoz, organizzerà un pericoloso attentato contro di lui. Ma i problemi ed altri colpi di scena non tarderanno ad arrivare: Pedro ed Ines, oltre a tutti gli altri volontari della spedizione, saranno in seria difficoltà quando si ritroveranno ad attraversare il deserto che li separa dal Cile. Una spedizione molto pericolosa, con diverse insidie, tra cui la scarsità di cibo e la mancanza d’acqua.

