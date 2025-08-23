Anticipazioni Innocence prossima settimana, puntate 23-31 agosto 2025, Ela scagiona Ilker ma c'è colpo di scena: ricorda di essere rimasta incinta

Anticipazioni Innocence prossime puntate dal 23 agosto 2025: Irem tenta il suicidio…ma è tutta scena!

È tutto pronto per una nuova attesissima puntata della dizi turca Innocence in onda oggi, 23 agosto 2025 a partire dalle 18.00 su Canale 5. La trama ruota attorno all’amore tossico e complesso tra la 19enne Ela ed il 35enne Ilker Ilgaz, datore di lavoro del padre. Quando Ela rimarrà vittima di terribile e violento pestaggio la madre Bahar farà di tutto per incastrare Ilker ma durante il processo non mancheranno colpi di scena, verità sconvolgenti e risvolti inaspettati che lasciano presagire che nella è come sembra. Dalle anticipazioni Innocence della puntata di oggi si scopre che grazie ad un flashback verranno fuori i rapporti tesi e complessi tra Ela e Irem, la fidanzata di Ilker. Nel presente, invece, quest’ultimo chiederà alla ragazza di mentire in tribunale per evitargli l’arresto e lei, in maniera sorprendente, accetterà.

Nel frattempo, Ela sentirà una conversazione telefonica tra Ela e Ilker e accecata dalla gelosia deciderà di bere fino ad ubriacarsi e rischia la vita ingerendo delle pillole. E non è tutto, si giunge alla puntata di domani, domenica 24 agosto 2025, in cui tramite un video Irem annuncerà il suicidio. La giovane influencer confesserà di essere pronta al gesto estremo a causa del tradimento del marito Ilker con Ela. Tuttavia ben presto si scoprirà che si tratta di una messinscena. A questo punto interverrà Ela, la madre di Ilker che cercherà di convincere Irem, riuscendosi, a ritornare sui suoi passi. La 35enne farà allora un secondo video in cui si scuserà con i suoi follower del tentato suicidio e difenderà Ilker dicendo a tutti che quella famosa non c’è stato nessun incontro tra lui ed Ela. L’incontro, però, in realtà ci sarà stato.



Ela scagiona Ilker ma poi riaffiora un ricordo drammatico: anticipazioni Innocence prossima settimana 30-31 agosto 2025

Inganni, bugie e macchinazioni continueranno ad essere al centro delle trame della dizi. Le anticipazioni Innocence prossima settimana svelano che nella puntata di sabato 30 agosto 2025 ci sarà un altro colpo di scena clamoroso. Alla vigilia dell’udienza Ilker sparirà nel nulla, si scoprirà in seguito che l’uomo era sul punto di fuggire lontano cambiando idea poco prima di salire sull’aereo. Nel frattempo al processo Ela ricorda e svela cos’è successo la notte dell’aggressione e, con enorme stupore e sorpresa di tutti svela che non è stato Ilker ad aggredirla, l’ha colpita con una sedia e poi è andato via mentre un’altra persona, che non ricorda, è l’artefice del pestaggio.

Dalle anticipazioni Innocence di domenica 31 agosto 2024 si scopre, infine, che Bahar sarà furiosa con la figlia che così facendo ha dato un importante appiglio a Ilker e la sua difesa compromettendo il processo e dando modo alla sua difesa di prepararsi al meglio per farlo uscire ed evitargli la condanna. Tuttavia anche in casa Ilgaz l’atmosfera sarà tutt’altro che serena, Ismail continuerà ad essere contro il figlio ed accusarlo. Tuttavia, con l’ennesimo colpo di scena spiazzante, Ela ricorderà un dettaglio drammatico sul suo passato avendo la sensazione che manchi qualcosa: Ela ricorderà di essere di incinta e, sconvolta, si presenterà da Ilker.