Anticipazioni Innocence prossime puntate fino al 16 al 17 agosto 2025: Bahar salva Ela dal suicidio, violenta lite tra Bahar e Ilker in ospedale

Anticipazioni Innocence prossima puntata del 16 agosto 2025: Bahar salva la vita ad Ela

La lotta di una madre coraggio come Bahar pronta a tutto pur di salvare la figlia Ela e punire chi ha cercato di ucciderla aggredendola violentemente continuerà anche nelle prossime puntate. Le anticipazioni Innocence sulla prossima puntata di sabato 16 agosto 2025 svelano che Ela sarà vittima degli odiatori sui social sommersa da commenti giudizi cattivi e sprezzanti tenterà di togliersi la vita. Sconvolta Ela tenterà di suicidarsi con un vetro rotto ma per sua fortuna verrà salvata dalla madre Bahar che farà di tutto per calmarla e starle vicina.

E poi ancora dalle anticipazioni Innocence prossima puntata si scopre che tornata a casa Bahar affronterà Hande che verrà difesa a spada tratta dalla madre Neval con l’appoggio di tutta la famiglia e soprattutto di Timur. Nel frattempo Ela si sentirà sempre più sola e depressa ed inizierà a mettere in dubbio i suoi stessi ricordi e le sue certezze fino a dubitare di se stessa. Tuttavia al suo fianco avrà la madre Bahar l’unica che le resterà accanto dicendole di crederle fermamente scontrandosi anche con Timur che invece, da parte sua, le dirà che non può prendersela con chiunque sia contro Ela.

Scoppia lo scontro tra Ilker e Bahar: interviene la polizia, anticipazioni Innocence fino alla puntata del 17 agosto 2025

E poi ancora, le anticipazioni Innocence della puntata del 17 agosto 2025 svelano che dopo una violenta discussione con il padre, Ilker deciderà di andare a trovare Ela all’ospedale, ovviamente non sarà una visita di cortesia ma cercherà di manipolarla in tutti i modi rivelandole importanti confessioni sulla loro relazione ma si tratta di verità o bugie? Durante il confronto con la 19enne, Ilker verrà sorpreso da Bahar tra i due ci scoppierà una violenta lite e la donna farà esplodere tutta la sua rabbia nei confronti dell’uomo accusandolo di aver rovinato la vita della figlia. La situazione ben presto peggiorerà e farà il suo ingresso la polizia che porrà Ilker agli arresti domiciliari in attesa delle successive fasi del processo. La soap turca va in onda sabato e domenica alle 17.40 circa su Canale 5.