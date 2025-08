Anticipazioni Innocence prossime puntate fino al 9 e 10 agosto 2025, al processo di mette male per Ela: sconvolta tenta il suicidio

Anticipazioni Innocence prossime puntate 2-3 agosto 2025: Ela incastrata da Ilker

Dalle anticipazioni Innocence sulle prossime puntate si scopre che tutta l’attenzione sarà focalizzata sul processo contro Ilker Ilgaz ma l’uomo, grazie ai suoi legali ed al sostegno soprattutto della madre Hale farà di tutto per screditare la giovane Ela. Quest’ultima, inoltre, dopo la violenta aggressione subìta faticherà a ricordare in modo chiaro e lucidio cos’è successo quella maledetta notte. E non è tutto durante il processo la situazione si farà sempre più complicata perché verranno fuori alcun comportamenti sospetti e dubbi del suo passato.

E scendendo nel dettaglio le anticipazioni Innocence delle puntate di sabato 2 e domenica 3 agosto 2025 svelano che durante l’udienza l’avvocato di Ilgaz Beril riuscirà a dimostrare un particolare che incasterà Ela. Il dettaglia non sarà affatto di poco conto: Ela aveva acquistato una collana per se fingendo che fosse un regalo di Ilker. La notizia in breve diventerà di dominio pubblico e l’opinione pubblica che inizialmente era tutta dalla sua parte inizierà a dubitare della buona fede di Ela ed in molti inizieranno a pensare che in realtà la 19enne si sia inventata tutto e che Ilker sia innocente.

Anticipazioni Innocence 9-10 agosto 2025, spoiler sulle prossime puntate: Ela tenta di togliersi la vita

E non è tutto, Ela a causa dei ricordi frammentati e dell’assenza di certezze inizierà a mettersi in discussione e dubitare di se stessa inoltre sarà anche vittima di cyber bullismo e quando leggerà commenti sempre più denigratori su intern arriverà a compiere un gesto estremo. Esausta e avvilita dalla sua situazione, Ela tenterà il suicidio con un frammento di vetro. Ela muore in Innocence? Per sua fortuna la madre Bahar interverrà in tempo per evitare l’insano gesto e cercherà di calmarla e rassicurarla.

Le anticipazioni Innocence delle puntata dal 9 al 10 agosto 2025 svelano che Bahar avrà un duro con Handa e la madre Neval. Timur affronterà la donna dicendo che non può scontrarsi con tutti coloro che osano criticare la figlia. Infine ci sarà l’ennesima batosta per Ela, verrà fuori che in passato aveva creato dei profili falsi con cui aveva insultato Irem e per questo era stata denunciata. Interrogata dalla polizia ma poi era stata rilasciata grazie al ritiro della denuncia da parte di Irem spinta da Ilker.