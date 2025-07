Le anticipazioni della puntata di Innocence, in onda domenica 13 luglio 2025 alle 14.15 promettono già intrighi e colpi di scena. Nella puntata in onda oggi,. Ilker riesce a sedurre Ela facendole credere che la sua storia d’amore ufficiale e pubblica sia finita da tempo. Abilissimo nel fra credere agli altri ciò che vuole, le dice che la fidanzata, a causa di alcuni problemi, non riesce ad accettare la fine della loro relazione. Ela, accecata dal sentimento che prova per lui, si fida ma spesso chiede qualcosa in più.

Quando finisce Temptation Island 2025? Arriva il raddoppio prima del gran finale/ Come cambia programmazione

Non riuscendo a non essere gelosa, infatti, gli chiede spesso di dichiarare pubblicamente la fine del suo fidanzamento ma tale richiesta non viene mai accolta. Ilker, così, per tenere Ela più vicino, la assume come stagista avendo così la possibilità di poterla vedere praticamente tutti i giorni. Nella puntata in onda domani, come svelano le anticipazioni, la mamma di Ela sarà al centro della trama.

Scialla! (Stai sereno), Rai 3/ Trama e cast del film con Fabrizio Bentivoglio, in onda oggi 12 luglio 2025

Anticipazioni Innocence puntata 13 luglio 2025: Bahar scopre la verità su Ela

Le anticipazioni della puntata di Innocence in onda domenica 13 luglio 2025 vedono Bahar ed Ela protagoniste di un durissimo scontro. La donna, infatti, quando scopre che la figlia ha una relazione con Ilker perde la testa. Bahar, tuttavia, decide di non dire nulla al marito per non peggiorare la situazione. Dopo la lite, Ela, non volendo rinunciare ad Ilker, decide di mentirle ed esce di casa dicendo di voler andare a casa di un’amica Burcak, ma in realtà si fa portare da Umut a una delle case di Ilker.

Tra i due scoppia così la passione, ma subito dopo, anche la prima lite perché lui le dice che non dormiranno insieme ed Ela torna a casa dove viene scoperta da Behar. Si arriva così al giorno del 19esimo compleanno della ragazza ma Ela non si presenta alla festa. Bahar chiama Ilker per capire dove si trovi la figlia ma l’uomo, sconvolto e con delle chiazze di sangue, le dice di non sapere nulla.

Grande Fratello Gold, chi è ex concorrente squalificato che torna: querela a Alfonso Signorini, 'rivalutato'