Anticipazioni Innocence 1a puntata 12 luglio 2025: Bahar preoccupata per la figlia Ela: cosa scopre

Non è mistero per nessuno, ormai, che Mediaset punta tutto sulle dizi turche e così con Tradimento in pausa in attesa del ritorno a settembre e la fine di The Family 2 a partire da oggi, sabato 12 luglio 2025, fa il suo ingresso nel palinsesto di Canale5 la nuova dizi turca Innocence. La trama ruota attorno all’amore controverso e contrastato tra Ela e Ilgaz, datore di lavoro del padre di Ela, Ilgaz non solo è molto più grande di lei ed a sua volta fidanzato con un’influencer ed i due hanno già fissato la data di matrimonio.

E scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Innocence puntata del 12 luglio 2025 si scopre che Ela, una studentessa universitaria di 19 anni si innamora di Ilker Ilgaz, un uomo di 35 anni, datore di lavoro del padre che da anni è fidanzato ufficialmente con Irem, un’influencer nota e conosciuta. Ilker sedurrà la giovane manipolandola e dicendole che la sua relazione con Irem è ormai finita e che lui sta insieme a lei sono per pietà. L’uomo, infatti, si spingerà ben oltre dicendo a Ela che la sua compagna ha dei seri problemi, ha dei disturbi psichici e dunque lui non può lasciarla. E per questo Ela è costretta a vedere l’uomo di nascosto ma quando vorrà uscire allo scoperto la situazione precipiterà.

Ela vittima di un terribile incidente: anticipazioni Innocence 1a puntata del 12 luglio 2025

E le anticipazioni Innocence puntata del 12 luglio 2025 svelano che la relazione clandestina con Ilker diventerà ben presto insostenibile per Ela che gli chiederà chiarezza e sincerità e sarà sempre più gelosa. Ela nel frattempo verrà presa come tirocinante di Ilgaz quindi i due si vedranno tutti i giorni in ufficio rendendo la situazione ancora più complicata da gestire. Intanto la madre di Ela, Bahar, scoprirà che la figlia esce con qualcuno ed inizierà ad indagare e quando riconoscerà la targa della macchina capirà chi è l’uomo con cui esce la figlia, non un suo coetaneo, non un altro studente ma appunto il suo capo.

Le anticipazioni Innocence svelano che la prima puntata si concluderà in tragedia, il giorno del suo compleanno Ela scomparirà nel nulla senza lasciare traccia, verrà ritrovata tempo dopo gravemente ferita e insanguinata in mezzo alla strada ma quello che inizialmente sembrerà un gravissimo incidente si rivelerà essere un’aggressione. Qualcuno ha selvaggiamente piacchiato la giovane e la madre sin dall’inizio non avrà dubbi: quel qualcuno è Ilkar. La nuova dizi turca andrà in onda ogni sabato e domenica a partire rispettivamente dalle 14.10 e 14.30 cu Canale5.