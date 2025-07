Anticipazioni Innocence, puntate 19 e 20 luglio 2025: Ela e Ilker protagonisti assoluti delle prossime due puntate

Le anticipazioni Innocence delle puntate 19 e 20 luglio 2025 prevedono scintille e colpi di scena, la soap turca è ormai entrata nel cuore dei telespettatori e nei prossimi episodi ci sarà tanta carne al fuoco. Sia la puntata in onda questo pomeriggio che quella prevista domani ci diranno molto sulla storia che sta appassionando il pubblico in queste settimane. Ela è sconvolta dall’aver appreso del tradimento di Timur nei confronti di sua madre e per vederla felice le fa credere di aver chiuso per sempre la sua relazione con Ilker.

Ela ha anche scoperto di essere incinta e ha confessato a Ilker la notizia cercando di convincerlo a porre fine alla sua attuale relazione e a voler crescere insieme il bambino. Dopo uno scontro andato in scena, Ela viene ritrovata quasi senza vita e viene poi salvata dai medici che decidono di soccorrerla. Ilker viene accusato e poi arrestato, di conseguenza il matrimonio con Irem diventa quasi una formalità.

Anticipazioni Innocence, puntata 20 luglio 2025

Dopo la scoppiettante puntata di oggi, le anticipazioni Innocence ci rivelano che ne vedremo ancora delle belle nelle prossime ore. La puntata del 20 luglio infatti non sarà da meno, visto che su Canale cinque ritroveremo i personaggi, da Ela a Ilker, fare i conti con nuove situazioni. Bahar ha scoperto che Ela era incinta e che ha perso il bambino.

Timur viene messo alle strette da Banu, che tenta invano di convincerlo a ritirare la denuncia, a quel punto Bahar diffonde la notizie, facendola divenire pubblica. Intorno a Ilker si crea il caos e la tensione si farà sempre più fitta. L’uomo viene arrestato, ma dopo aver rischiato grosso in carcere viene spostato in un ospedale, dove viene tutelato e difeso con grande attenzione da parte degli addetti ai lavori. Le anticipazioni Innocence svelano che l’amore tossico tornerà dunque al centro delle dinamiche e intorno a questo ruoteranno anche le prossime puntate.

