Anticipazioni Innocence, settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2025: la confessione di Ilker ribalta tutto, Ela pronta a denunciare.

Eccoci con le Anticipazioni Innocence per la settimana dal 31 agosto al 6 settembre. Nel weekend tornano le nuove puntate della soap turca il cui titolo originale è Masumiyet. Il fine settimana Canale 5 trasmette la fiction a partire dalle ore 18.00. Pronti a scoprire cosa ci rivelano le prossime trame? Ci sarà un colpo di scena che coinvolge la vita di Ela.

Dove eravamo rimasti? Partiamo proprio da lei, Ela, che scappata di casa sta lasciando la sua famiglia in preda alla preoccupazione. I genitori hanno molta paura che la donna incontri di nuovo Ilker, ma nel frattempo accade qualcosa di ancora più grave: sui social appare un video di Irem che svela di volersi suicidare dopo il tradimento di Ilker e Ela, ma quando finisce in ospedale, si scopre che la minaccia di togliersi la vita non era veritiera.

Anticipazioni Innocence, settimana 31 agosto al 6 settembre 2025: Ilker scappa alle isole Cayman

Hela obbliga Irem a pubblicare un altro video in cui si pente e in cui spiega che Ilker e Ela non si sono incontrati. Peccato che le cose non stanno proprio così, anzi! Secondo le Anticipazioni Innocence, Ela ricorda la violenza, e Ilker racconta tutto a sua madre, la quale lo fa scappare alle isole Cayman per non farlo catturare. Insomma, Ilker ad un certo punto sparisce nel nulla, mentre Ela, che finalmente ha ricordato l’aggressione subita, ha deciso di farsi giustizia rivolgendosi ad un avvocato spiegando che l’uomo l’ha colpita con una sedia. Intanto tutti hanno paura che quest’ultimo sia fuggito e abbia fatto perdere le sue tracce, ma inaspettatamente, fa dietrofront dall’aeroporto e si presenta in tribunale. A quel punto, salta fuori una rivelazione scioccante: il secondo a picchiarla non è stato Ilker, ma un altro uomo e Ela conferma questa versione dicendo che effettivamente le braccia che vedeva non riportavano tatuaggi.

