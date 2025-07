Anticipazioni Innocence, slittano prossime puntata del 26-27 luglio 2025: Irem scopre la relazione tra Ilker ed Ela?

Anticipazioni Innocence: Mediaset cambia orario (di nuovo): slittano prossime puntate

Mediaset cambia tutto, di nuovo e questa volta degli importanti cambiamenti riguarderanno la dizi turca Innoncence. A partire da oggi, sabato 26 luglio 2025, Innocence cambia orario non andrà più in onda nel primo pomeriggio a partire dalle 14.30 ma slitterà alle 17.45 per fare da traino al preserale di Enrico Papi Sarabanda che prenderà il via alle 18.45. Canale 5, dunque, continua a puntare tutto sulle soap Made in Turchia ma questa volta, dopo la maratona de La forza di una donna, ha deciso di rivoluzionare l’intero palinsesto.

Anticipazioni Beautiful dal 26 luglio al 3 agosto 2025/ Finn e Thomas ai ferri corti, Eric stupisce

A partire da oggi, sabato 26 luglio, il nuovo palinsesto del weekend di Canale5 partirà con Beautiful per poi lasciare spazio al ciclo dei film di Rosamunde Pilcher e infine proseguire con la dizi turca Innoncence dalle 17.45 alle 18.45 circa. Tale mossa ha lo scopo di dare man forte al game show di Enrico Papi: ci riuscirà? Nel frattempo così slitteranno le puntate di sabato 26 e domenica 27 luglio andando in onda più tardi. Nel prossimo paragrafo vediamo nel dettaglio che cosa succederà nei prossimi episodi con le anticipazioni Innocence.

Un posto al sole anticipazioni 28 luglio 2025/ Il corpo di Assane viene trovato, Viola e Damiano distanti

Anticipazioni Innocence, prossime puntate 26 luglio- 3 agosto 2025: Ela si risveglia ed è scontro con Ilker

Dalle anticipazioni Innocence della puntata di sabato 26 luglio 2025 si scopre che Hale farà di tutto per convincere Irem a sposare il figlio Ilker e nonostante Harun cerchi in tutti i modi di impedirlo alla fine ci riuscirà. Si procederà allora con i preparativi per organizzare il matrimonio di Irem e Ilker in carcere diventando un vero e proprio caso mediatico. La notizia delle loro nozze scuoterà anche Bahar. La donna sarà sempre più vittima dei sensi di colpa per non aver protetto abbastanza la figlia. Tuttavia, proprio quando le speranze sembreranno cedere ci sarà un risvolto inaspettato: Ela si risceglierà dal coma.

Anticipazioni Io sono Farah, quando va in onda nuova soap turca di Canale 5/ Demet Ozdemir è disposta a tutto

E poi ancora le anticipazioni Innocence della puntata del 3 agosto 2025, domenica, svelano che quando Ela si risveglierà all’inizio si rifiuterà di parlare. A questo punto flashback di alcuni giorni prima: mentre Ilker era con Ela è giunta nella loro casa Irem a questo punto l’uomo ha rinchiuso Ela in uno stanzino ma l’influencer si era accorta della presenza della giovane perché ha trovato un suo braccialetto con Trilli, a questo punto la donna organizza un incontro con Ilker ed Ela con la scusa di consegnarle il braccialetto e la versione dei fatti dei due sarà totalmente opposta l’uomo negherà di avere una relazione con la 19enne…a chi crederà la donna? Irem scoprirà che Ilker e Ela hanno un flirt?