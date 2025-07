Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano cosa accadrà venerdì 1 agosto 2025, Farah rischia di morire ma Tahir la salva, l'uomo riceverà l'ordine di...

Da qualche giorno è iniziata una nuova soap opera turca su Canale 5, Io sono Farah, e giorno dopo giorno sta catturando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Dal punto di vista degli ascolti, infatti, sta conquistando notevoli risultati. Quotidianamente sono tantissime le persone che non perdono l’appuntamento in televisione curiosi di scoprire che piega prenderanno le vicende dei protagonisti.

La dizi turca viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 15.15, sono ben tre gli episodi che tengono compagnia ai telespettatori, questi possono essere seguiti anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. In attesa di scoprire cosa accadrà nel penultimo appuntamento settimanale di Io sono Farah, intanto sul web sono già trapelate interessanti anticipazioni in merito alle puntate che andranno in onda domani, venerdì 1 agosto 2025, le novità non mancheranno.

Io sono Farah, anticipazioni 1 agosto 2025: tragedia sfiorata per Farah

Tahir costringerà Farah a pulire le finestre di un appartamento situato ad un piano molto alto e verrà sfiorata la tragedia, infatti mentre pulirà i vetri l’uomo la farà inciampare e lei rischierà di cadere nel vuoto. A salvarla sarà proprio lui, poco dopo in auto lui scoprirà che Yasemin ha provato a togliersi la vita ingerendo molte medicine. Lui e Farah proveranno senza successo a farla vomitare, poi la porteranno in ospedale, dove verrà interrogata da Mehmet.

Stando alle anticipazioni di Io sono Farah Tahir, per permettere a Farah e suo figlio di fuggire, farà preparare per loro dei passaporti falsi. Però, quando la vedrà con Orhan cambierà idea ed entrerà in casa con aria minacciosa, la troverà con il figlio in braccio, il bambino avrà la febbre molto alta e decideranno di portarlo in ospedale. Non appena le sue condizioni di salute miglioreranno l’uomo accompagnerà la protagonista a casa a prendere un cambio per il figlio ma quando percorrerà una strada di campagna lei capirà che gli hanno ordinato di ucciderla. Lei lo implorerà di risparmiarla perché il figlio non potrebbe sopravvivere senza di lei, poi gli prometterà di fare tutto ciò che le chiederà. La donna riuscirà a convincerlo, la riporterà infatti in ospedale dove verrà sorvegliata da Haydar.

