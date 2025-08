Le anticipazioni di Io sono Farah svelano cosa succederà lunedì 4 agosto 2025, Farah vuole recuperare la registrazione sull'omicidio ma...

Io sono Farah sta già conquistando un notevole successo, in onda su Canale 5 da pochi giorni sta facendo incuriosire sempre di più tutti coloro che quotidianamente seguono la nuova soap opera turca. Gli episodi tengono compagnia ai telespettatori alle 15.15 su Canale 5 da lunedì a venerdì, durante il weekend va in pausa. I fan assisteranno oggi all’ultimo appuntamento settimanale ma vorrebbero già sapere cosa accadrà nelle nuove puntate.

Qualche intrigante spoiler è stato già reso noto sul web e i fan più curiosi non potranno fare a meno di scoprire in anticipo cosa succederà ai protagonisti di Forbidden fruit. Stando alle anticipazioni, relative agli episodi di lunedì 4 agosto 2025, Kaan si recherà sotto casa di Semiha e si sentirà davvero in colpa nei suoi confronti. Anche se è impossibile colmare il suo dolore, vorrebbe offrirle un risarcimento per la morte del figlio Alperen.

Io sono Farah, anticipazioni 4 agosto 2025: Kaan va via vedendo Semiha sconvolta, Farah deve salvare i feriti

Gonul convincerà Kaan a salire a casa di Semiha per farle le condoglianze, però vedendola così sconvolta non ce la farà a restare e scapperà via. Gonul lo seguirà e gli consiglierà di acquistare dei regali per la famiglia di Semiha invece di offrirle dei soldi. Intanto Vera sarà molto preoccupata per suo figlio, infatti lo farà seguire e proverà a coinvolgere anche Ali Galip. Ilyas e Mehmet saranno convinti di aver trovato la donna delle pulizie, però quando fermeranno Sepideh lei non riuscirà a rispondere alle loro domande.

Negli episodi di lunedì 4 agosto 2025 Farah verrà portata in un’improvvisata clinica dove dovrà provare a salvare i feriti di Tahir, nel frattempo le condizioni del piccolo Kerimsah continueranno a migliorare e presto verrà dimesso dall’ospedale. Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che la protagonista vorrebbe entrare in possesso della registrazione in cui si sente la sua testimonianza in merito all’omicidio che ha visto con i suoi occhi. Farah accompagnerà Gonul a casa, lui però commetterà un errore che farà insospettire il fratello poliziotto.