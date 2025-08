Le anticipazioni di Io sono Farah svelano cosa succederà martedì 5 agosto 2025, Farah in pericolo a causa di Ali Galip, Tahir la protegge.

Inizia oggi una nuova settimana di Io sono Farah, la nuova dizi turca che sta appassionando non poco i telespettatori da lunedì a venerdì alle 15.15 su Canale 5. Cosa accadrà nei nuovi episodi? Tanti saranno i colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso, cosa dovranno aspettarsi i fan? Sono emerse interessanti anticipazioni in merito alle puntate che verranno trasmesse domani, martedì 5 agosto 2025. Farah verrà messa alla prova da Ali Galip ma non riuscirà a superarla, Tahir preoccupato per lei interverrà per proteggerla.

Ali Galip deciderà di lasciarli andare, Tahir però è certo del fatto che il suo capo a causa del suo affronto proverà a vendicarsi ed è per questo che sarà intenzionato a proteggere sia Farah che suo figlio. L’uomo non si fida ancora della protagonista, infatti scoppierà una discussione tra loro. Stando alle anticipazioni di Io sono Farah negli episodi di domani Mehmet approfitterà del fatto di aver trovato la porta di casa di Farah aperta per fare qualche domanda al piccolo Kerim. Il bambino dopo la richiesta della madre cercherà di non rivelare compromettenti dettagli ma si lascerà sfuggire alcune informazioni utili per il commissario.

Io sono Farah, anticipazioni 5 agosto 2025: Tahir vuole proteggere Farah, Mehmet le offre protezione

Ilyas lascerà Sepidah libera provocando il malcontento del suo capo, intanto Kaan inviterà Gonul a cena ma quando lei gli dirà di rimandare l’appuntamento al giorno dopo perché deve lavorare lui le dirà di essere in partenza per l’America. Dopo ciò che è successo Tahir sarà preoccupato, teme infatti una vendetta da parte di Ali Galip e farà di tutto per proteggere Farah e suo figlio. Bekir porterà via l’uomo per consegnarlo allo zio, però deciderà di risparmiare la protagonista.

Stando alle anticipazioni di Io sono Farah, nelle puntate di martedì 5 agosto 2025 Farah sarà sollevata quando scoprirà che lei e il figlio sono al sicuro, Kerim però le dirà di aver raccontato a Mehmet ciò che è successo alla tenuta. Lei si recherà dal commissario per chiedergli di restare alla larga dalla loro vita, lui però in cambio di una testimonianza sull’omicidio le offrirà protezione e la metterà al corrente dei crimini commessi da Tahir. Nel frattempo, dopo aver scoperto la verità sull’omicidio, sarà intenzionata a mandare via Kaan, Ali Galip però la convincerà che l’uomo è innocente.