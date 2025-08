Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano cosa accadrà mercoledì 6 agosto 2025, Tahir resta ferito e viene curato da Farah, lei non testimonierà.

Nuovi colpi di scena in vista nei prossimi episodi di Io sono Farah, la soap opera turca che sta catturando ogni giorno di più l’interesse dei telespettatori. Dopo la messa in onda su Canale 5, da lunedì a venerdì alle 16.15, gli episodi sono disponibili anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Intanto sul web sono emerse interessanti anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse domani, mercoledì 6 agosto 2025.

Cosa succederà? Gli spoiler fanno sapere che Bekir proverà ad ottenere informazioni su Tahir da Farah, lei però riuscirà a scappare. Mehmet cercherà di far ritirare la denuncia sul suo conto all’avvocata Bade, nel frattempo Tahir si recherà da solo nella fabbrica dei Karaman su ordini di Ali Galip per fare le condoglianze al capofamiglia per la morte del nipote. L’uomo verrà picchiato e portato in macchina da due uomini che avranno il compito di liberarsi di lui però riuscirà a fuggire. Convinto da Farah, in cambio di una testimonianza sull’omicidio di Alperen, Mehmet aiuterà Tahir. Quest’ultimo lo proteggerà durante una sparatoria ma resterà ferito, il commissario deciderà quindi di lasciarlo libero.

Io sono Farah, anticipazioni 6 agosto 2025: Farah cura Tahir, trovato un donatore per Kerim

Haydar e Adil porteranno Farah in una clinica per curare Tahir, lei prima di raggiungere l’uomo chiederà a Perihan di badare a Kerim. vera e Orhan si incontreranno e parleranno del passato che hanno in comune, stando agli spoiler lui le darà la cassetta che contiene la testimonianza di Farah sull’omicidio di Alperen e le chiederà di proteggere la protagonista da Ali Galip.

Gonul si recherà in un locale da Kaan negli episodi di mercoledì 6 agosto 2025. Lui le dirà di lasciarlo stare perché è diverso da ciò che crede, tra loro però scatterà un bacio. Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Farah andrà alla centrale per rilasciare la sua testimonianza di fronte al procuratore, però si tirerà indietro quando Tahir le dirà che hanno trovato un donatore per suo figlio, entrambi si precipiteranno in ospedale dal bambino.

