Le anticipazioni di Io sono Farah della puntata del 7 agosto 2025 svelano la proposta di Tahir a cui Farah non potrà rinunciare.

Le anticipazioni di “Io sono Farah” della puntata del 7 agosto 2025 svelano che Farah, dopo essere stata in una clinica per curare Tahir ferito dal proiettile degli uomini della famiglia Karaman, esce dall’ospedale con l’uomo inconsapevole del pericolo che sta per correre e della proposta che riceverà da Tahir e che, di fatto, le salverà poi la vita. Tahir, infatti, decide di prendere in mano la situazione e fare l’impossibile per proteggere Farah proponendole, così, di andare a casa con lui.

Una proposta che spiazza la donna e che, inizialmente, non sa cosa rispondere. I dubbi, infatti, sono davvero tanti ma tutto cambia quando lo vede affrontare gli uomini di Ali Galip pronti a rapirla. Farah capisce così di essere seriamente in pericolo e, per la propria sicurezza, decide di accettare la proposta di Tahir.

Anticipazioni Io sono Farah: l’arresto di Farah

Le anticipazioni di “Io sono Farah” della puntata del 7 agosto 2025, però, svelano poi un clamoroso colpo di scena. Farah, prima di andare a casa, deve fermarsi a casa per prendere il necessario per Kerim ma proprio in quel momento viene fermata da due agenti della polizia che la arrestano con l’accusa di essere un’immigrata clandestina. Tahir viene subito a conoscenza dell’accaduto e fa di tutto per far uscire dal carcere la donna non sapendo che ha contro Memet, colui che l’ha fatta arrestare.

L’intenzione di Memet è quello di far parlare Farah ed è convinto che la donna si deciderà a vuotare il sacco dopo essere rimasta in carcere per qualche ora con la minaccia di essere rimpatriata. Purtroppo, però, arriva l’ordine dell’ufficio immigrazione di rimpatriare Farah mentre Tahir chiede aiuto a Bade in quanto avvocato.