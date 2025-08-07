Anticipazioni Io sono Farah, prossima puntata dell'8 agosto 2025: Farah rischia espulsione, è scontro infuocato tra Tahir e Ali Galip

Anticipazioni Io sono Farah, prossima puntata dell’8 agosto 2025: Farah rischia rimpatrio

Le vicende della madre disposta a tutto pur di salvare il figlio Kerim continuano ad appassionare i telespettatori di Canale5 e dalle anticipazioni Io sono Farah della prossima puntata dell’8 agosto 2025 si scopre che i risvolti inaspettati e spiazzanti non mancheranno. Scendendo nel dettaglio la puntata si aprirà con Kaan sotto casa di Semiha indeciso sul modo con cui farle avere il risarcimento in denaro per la morte del figlio Alperen. Mentre è fermo sotto casa verrà fermato da Gonul che lo riconosce e lo invita a salire dalla donna per fargli le condoglianze il ragazzo cercherà di andare da Semiha ma appena la vedrà scapperà via sconvolto.

E poi ancora le anticipazioni Io sono Farah della prossima puntata dell’8 agosto 2025 svelano che Vera sarà sempre più preoccupata per il figlio e lo farà seguire da Ali Galip, sarà Gonul a convincere Kaan a portare dei regali alla famiglia di Alperen come segno di dolore e rammarico. La situazione prenderà una brutta piega per Farah che rischia il rimpatrio qualora venisse scoperta da Mehmet e Ilyas. La giovane verrà portata in una sorta di ospedale improvvisato dove troverà diversi uomini di Tahir gravemente feriti. Quest’ultimo le chiederà di cercare di salvargli la vita e la protagonista riuscirà a curarli tutti.



Farah rischia rimpatrio: corsa contro il tempo

Nel frattempo dalle anticipazioni Io sono Farah della prossima puntata dell’8 agosto 2025 si scopre che Farah verrà caricata a forza sull’autobus che la porterà all’aeroporto per essere rimpatriata. Inizierà così una vera e proprio corsa contro il tempo, Vera avvertirà Orhan di ciò che sta succedendo e si cercherà di fare di tutto per impedire che l’autobus raggiunga l’aeroporto e che Farah venga espulsa dal Paese. Ed infine Tahir affronterà Ali Galip a volto scoperto sostenendo che non obbedirà più a nessun suo ordine e che da quel momento in poi le decisioni le prenderà in assoluta autonomia. L’appuntamento con gli episodi della dizi turca di Canale5 è dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40 circa dopo Forbidden Fruit e prima de La forza di una donna.