Anticipazioni Io sono Farah, prima puntata in onda lunedì 28 luglio 2025

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 si arricchisce di una nuova soap opera turca, intitolata Io sono Farah e in partenza da oggi pomeriggio, lunedì 28 luglio 2025, alle ore 15.45. Un nuovo appuntamento televisivo per gli affezionati telespettatori della rete: la protagonista Farah è interpretata da Demet Özdemir, volto ormai conosciutissimo nel panorama delle dizi turche come Daydreamer e My home my destiny, e al suo fianco troviamo l’attore Engin Akyürek nei panni di Tahir.

Ma di che cosa parla la nuova dizi e quali sono le anticipazioni Io sono Farah della prima puntata, riportate sul sito di Mediaset Infinity? La storia vede come protagonista Farah, donna di origini iraniane ma immigrata a Istanbul col figlio Kerim affetto da una patologia al sistema immunitario e bisognoso di cure.

Per mantenersi la donna svolge pulizie presso un locale gestito da criminali. La sua storia cambia quando nel locale assiste ad un omicidio, perpetrato da Kaan Akingi ai danni di un ragazzo, e si ritrova a pulire le macchie di sangue dal pavimento.

Anticipazioni Io sono Farah: Gonul aiuta Farah nelle cure per suo figlio

Proseguendo con le anticipazioni Io sono Farah della prima puntata di oggi, lunedì 28 luglio 2025, dopo aver rimosso le macchie del crimine dal locale, Farah viene portata via in macchina da Tahir, uno dei capi dell’organizzazione criminale, ma riesce a scappare. La donna ritorna a casa dal suo Kerim, accudito dalla vicina di casa Gonul in sua assenza, e successivamente le due donne si accordano per portare il bambino in ospedale la mattina seguente.

Kerim deve infatti affrontare una visita importante e, proprio grazie all’aiuto di Gonul, che lavora in ospedale, Farah riesce a portare il figlio ad una visita con l’immunologo in gran segreto. Lì si scopre che è stato forse trovato un donatore di midollo compatibile e che dunque Kerim potrebbe salvarsi con un trapianto, a patto però che venga registrato.

Trattasi di un brutto guaio per Farah, dal momento che lei è di origini iraniane e non cittadina turca. Nel frattempo, viene ritrovato il corpo del ragazzo ucciso da Kaan in un bosco di prima mattina…