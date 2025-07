Anticipazioni Io sono Farah, puntate della settimana da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto 2025: Farah finisce in ospedale e conosce Ali Galip...

Anticipazioni settimanali Io sono Farah: da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto 2025

Oggi pomeriggio, lunedì 28 luglio 2025, prende il via su Canale 5 a partire dalle ore 15.45 la nuova dizi turca Io sono Farah con la prima attesissima puntata. Un nuovo appuntamento pomeridiano con le amate soap turche che tanto piacciono ai telespettatori della rete e di cui sono già disponibili le anticipazioni settimanali, riportate sul sito di Mediaset Infinity.

Engin Akyürek, chi è attore di Tahir in Io sono Farah/ Carriera, vita privata segretissima: ha una fidanzata?

Entrando nel merito delle anticipazioni Io sono Farah di tutta la settimana, da lunedì 8 luglio a venerdì 1 agosto 2025, il pubblico conoscerà la storia di Farah, donna iraniana immigrata a Istanbul, in Turchia, e in cerca di cure per il figlio Kerim affetto da una patologia al sistema immunitario. La donna per mantenersi lavora clandestinamente come addetta alle pulizie presso un locale gestito da un’associazione criminale, dove assiste all’omicidio di un ragazzo.

Location Io sono Farah: dov'è ambientata la nuova soap turca di Canale 5/ Girata tra i quartieri di Istanbul

La donna pulisce le macchie di sangue dal pavimento e fugge a casa dal figlio Kerim, nel mentre accudito dalla vicina di casa Gonul, la quale aiuta la protagonista a prendersi cura del figlio. Proprio grazie a Gonul, Farah il giorno dopo porta il figlio ad una visita con l’immunologo, che le spiega la necessità di un trapianto di midollo per salvare la vita al bambino, a patto però che venga registrato…

Anticipazioni settimanali Io sono Farah: Tahir salva Farah da una caduta

Sempre in merito alle anticipazioni Io sono Farah di questa settimana, da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto 2025, Farah deve registrare il figlio Kerim ma si trova in difficoltà dal momento che non è cittadina turca. La donna pianifica così una fuga dal Paese, ma viene colta di sorpresa da un malintenzionato che durante il viaggio le ruba un oggetto importante.

Chi è Demet Özdemir di Io sono Farah/ Successo soap, voci flirt con Can Yaman e il fidanzato Kadir Gunes

Durante la colluttazione la protagonista rimane ferita e, assieme al figlio Kerim, viene portata da una donna in ospedale per le cure necessarie. Nella struttura Farah conosce Ali Galip, vittima di aggressione, e riesce a salvargli la vita pur non conoscendolo: si scoprirà poi che l’uomo conosce Tahir, al quale Ali Galip ordina di prendersi cura della donna sino alla sua guarigione.

Dopo il grosso spavento, Farah torna a casa ma non rivela nulla a Gonul su quanto successo, mentre Ali Galip invita il figlio Kaan a uscire di casa e mostrare a tutti che la famiglia sta bene. Infine, Farah viene portata da Tahir in un appartamento in alto e, durante la pulizia delle finestre, rischia di cadere; viene però salvata proprio dall’uomo…