Anticipazioni Io sono Farah, puntate settimanali dal 4 all’8 agosto 2025

Dopo la settimana di debutto, che gli ha già garantito un buon riscontro di pubblico e ascolti, Io sono Farah torna in onda anche la prossima settimana con nuove puntate. La nuova dizi turca è stata inserita nel palinsesto pomeridiano estivo di Canale 5 alle ore 15.15, dal lunedì al venerdì, e le vicissitudini della protagonista Farah e di tutti i personaggi stanno già lasciando i telespettatori con il fiato sospeso.

Tra emozioni e continui colpi di scena, scopriamo quali sono le anticipazioni Io sono Farah della prossima settimana, per le puntate che vanno da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025, riportate sul sito di Mediaset Infinity (qui le anticipazioni di lunedì 4).

Kaan cerca in tutti i modi di farsi perdonare da Semiha per la morte di Alperen, ucciso per errore nel locale e al cui omicidio ha assistito anche Farah. L’uomo decide di recarsi a casa della donna con l’obiettivo di fornire del denaro, una forma di risarcimento per la morte imprevista del figlio, ma viene fermato da Gonul. Nel frattempo Farah viene incaricata da Tahir di prendersi cura dei suoi uomini feriti e viene così condotta in un ospedale improvvisato.

Anticipazioni Io sono Farah: Tahir viene aggredito, Farah rischia il rimpatrio ma…

Proseguendo con le anticipazioni Io sono Farah della prossima settimana, per le puntate da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025, Tahir rischia la vita quando ammette di fronte ad Ali Galip di aver disobbedito ad una sua richiesta. L’uomo si assume la responsabilità delle sue azioni e gli viene imposto di andare presso la fabbrica dei Karaman, dove viene aggredito e rischia la vita. Tahir, nel frattempo, ha tutta l’intenzione di tutelare Farah e il suo bambino e cerca di convincerla a trasferirsi a casa sua.

La svolta arriva quando la protagonista viene arrestata come immigrata clandestina e le viene imposto l’immediato rimpatrio. Dietro il colpo di scena c’è lo zampino di Mehmet e il destino di Farah sembra ormai segnato e lontano dalla Turchia. Tuttavia, proprio quando la donna si ritrova sull’autobus che la porta verso l’aeroporto per il rimpatrio, Tahir e Bade riescono a raggiungere il mezzo in tempo per fermarlo e metterla in salvo.