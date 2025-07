Anticipazioni Io Sono Farah: quando va in onda la nuova soap turca con protagonista Demet Ozdemir: Farah è disposta a tutto per il figlio Kerim

Quando va in onda Io Sono Farah, arriva la nuova soap turca nel pomeriggio di Canale 5: anticipazioni e trama

C’è un limite alle dizi turche su Canale 5? Assolutamente no, Mediaset continua a riempire i suoi palinsesti con le soap made in Turchia e dopo Forbidden Fruit, La forza di una donna, La notte nel cuore e Innocence, solo per citare i più recenti, è in arrivo la nuova Io Sono Farah. Inizialmente prevista per la prima serata della rete ammiraglia, Mediaset ha deciso di trasmetterla in daytime. Dopo una lunga serie di rinvii e slittamenti finalmente c’è la data d’inizio della nuova soap il cui titolo originale è Adim Farah. Quando va in onda Io Sono Farah? A partire da lunedì 28 luglio 2025 terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 15.45.

Con l’arrivo della soap con protagonista Demet Ozdemir cambia dunque il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset che regalerà ai suoi telespettatori un pomeriggio a tutta soap. Il nuovo pomeriggio di Canale 5 parte alle 13.40 con le nuove puntate della soap statunitense Beautiful, subito dopo alle 14.10 andrà in onda Forbidden Fruit la dizi turca con protagoniste le sorelle Yldiz e Zeynep, alle 15.45 ci sarà la nuova soap Io Sono Farah e poi alle 17.15 le vicende di Bahar e dei suoi due figli con La forza di una donna che alle 18.45 darà poi la linea a La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni Io Sono Farah.

Anticipazioni Io Sono Farah, Demet Ozdemir è la protagonista disposta a tutto per le cure del figlio Kerim

Svelato quando va in onda Io Sono Farah non resta che rivelare le anticipazioni Io Sono Farah. La trama ruota attorno alla protagonista Farah Ersadi che ha il volto dell’attrice Demet Ozdemir nota al pubblico italiano per i suoi ruoli in altre soap turche come Daydreamer e My Home My Destiny. La giovane, laureata in Medicina arriverà clandestinamente in Turchia dall’Iran, suo Pese di origine per permettere al figlio Kerim, affetto da una malattia rara, le cure necessarie.

Disposta a tutto per curare il figlio seienne Farah accetterà di lavorare come domestica per il criminale Tahir Lekesiz (Engin Akyurek) ciò la esporrà a notevoli rischi ma soprattutto ci sarà un colpo di scena clamoroso: Farah si innamorerà di Tahir e la loro storia contrastata terrà banco nelle nuove puntate della dizi turca. Svelate le anticipazioni Io Sono Farah non resta che aggiungere che nel cast, oltre ai due attori principali protagonisti i telespettatori ritroveranno anche Feyyaz Duman (Arif in La forza di una donna) e Lale Basar (Sevim in Mr. Wrong-Lezioni d’amore).

