Anticipazioni Kabul, prossima puntata 26 settembre 2025: Nooria e Amina intrappolate tra la folla, Baqir disperato affronta un destino crudele.

Anche settimana prossima, venerdì 26 settembre 2025 andrà in onda Kabul con una terza puntata ricchissima di sorprese. Si tratta si una serie che ha conquistato il cuore di tutti per via della forte storia dietro alla fiction, ovvero, la caduta della capitale del 2021. Prima di passare alle anticipazioni della prossima puntata facciamo un salto indietro e vediamo cos’è successo fino ad ora. Zahara e Baqir si trovano nell’ambasciata francese, luogo protetto dove possono sentirsi al sicuro.

Amina intanto è ritornata in ospedale. Non essendo riuscita a raggiungere gli altri componenti della famiglia Nazary fa di tutto per portare via la bambina che aveva salvato, Nooria. Il console (interpretato da Gianmarco Saurino) cerca di fare di tutto per aiutare i richiedenti asilo che vogliono ritornare in Europa. La serie è disponibile anche su RaiPlay dove è possibile riguardare ogni puntata e vederla in diretta streaming.

Anticipazioni Kabul, prossima puntata 26 settembre 2025

Cosa succederà nella puntata del 26 settembre 2025? Le anticipazioni Kabul ci raccontano che nel prossimo episodio vedremo l’attacco al convoglio dell’Ambasciata francese e in seguito la cattura di un emiro dell’ISIS, Ainullah. Da qui gli americani scopriranno un piano per attaccare l’aeroporto di Kabul e l’obiettivo diventa quello di fermare a tutti i costi la cellula terroristica e Fazal e Martin stanno facendo la qualunque per intervenire.

Allo stesso tempo Gilles prova ad organizzare un altro corteo francese ma i talebani e gli americani provano a fermarlo, furiosi dopo quanto successo con Mohammad, adesso non si fidano più e non vogliono collaborare con lui. La svolta avviene quando Zahara decide di partire per la Francia, mentre arriva una strana telefonata a Baqir: è Amina che si è persa nell’Abbey Gate insieme alla piccola Nooria. Baquir, decide quindi di restare e non partire per salvare sua figlia.

