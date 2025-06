Anticipazioni La casa dei misteri: trama dell’horror che vi lascerà inchiodati sul divano

Lunedì 16 giugno 2025 va in onda su Rai 2 la seconda puntata di La Casa dei Misteri, una miniserie francese che sta spopolando in tutto il mondo. Con il titolo originale di Au-delà des murs, è un vero e proprio horror psicologico pieno di tensioni e inquietudine, dove nulla è come sembra e il mistero la fa da padrone. La protagonista è una logopedista di nome Lisa, che va a vivere in un appartamento che ha di fronte una casa abbandonata, ma da quel momento la sua vita cambia radicalmente.

La trama è davvero intrigante, dato che appena dopo aver traslocato, Lisa vede arrivare la polizia nella casa abbandonata, dalla quale viene estratto il cadavere di un uomo ormai mummificato, il quale era rimasto all’interno per tantissimi anni. Ma l’aspetto più inquietante è che questo stesso uomo ha lasciato la proprietà della casa proprio a Lisa, sebbene non la conoscesse affatto. Da qui, inizieranno una serie di peripezie dal carattere spettrale e misterioso e verrà alla luce una sorta di dimensione parallela dalla quale usciranno anime intrappolate ormai da anni.

Anticipazioni La casa dei misteri, trama della puntata di lunedì 16 giugno 2025 su Rai 2: Lisa incontra sua sorella?

Per quanto riguarda il secondo episodio della serie La casa dei misteri, in onda lunedì 16 giugno 2025, si scopre che Lisa (Veerle Batens), vedrà una bambina nella casa abbandonata, e confondendola per sua sorella morta da piccola di nome Sophie, proverà in tutti i modi a seguirla. Julien (François Deblock), giovane ragazzo intrappolato nella dimensione dell’oltre, proverà a guidarla indicandole una strana porta rossa. Insieme a lei, anche lui proverà a fuggire da quel terribile mistero. La casa dei misteri è una miniserie che ricorda molto Penny Dreadful e American Horror Story, ma anche film come The Haunting of Bly Manor dove la dimensione reale si confonde e si sovrappone con quella spiritica e i protagonisti, di solito soli contro tutte le anime, lottano per salvare loro stessi e i fantasmi intrappolati nel limbo.