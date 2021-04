Anticipazioni La Compagnia del Cigno 2/ Quarta puntata: i ragazzi si dividono

S’intitolano rispettivamente Legami spezzati e In guerra e in amore, i due episodi in programma per la quarta puntata de La Compagnia del Cigno 2, la fiction di Rai1 con protagonisti sette ragazzi con il sogno della musica. Nell’episodio 7, Matteo finisce per distruggere l’unione e la complicità tra i membri della Compagnia: nessuno riesce più a fidarsi dell’altro, men che meno di Matteo, il primo a venire meno al loro patto di lealtà e a causare così gravi divisioni all’interno del gruppo. Intanto, Sofia tenta in tutti i modi di riportare la pace tra i suoi amici musicisti, ma ogni tentativo si rivela vano. L’unica soluzione possibile è mettere Matteo con le spalle al muro per fargli capire che ha sbagliato. Intanto, è guerra aperta anche nel corpo docente e in particolare tra Marioni e Kayà, che ancora non riescono a mettere da parte il loro passato e i vecchi rancori.

La Compagnia del Cigno 2/ Anticipazioni puntata oggi 25 aprile: Marioni ad un bivio?

La Compagnia del Cigno 2, anticipazioni quarta puntata: Matteo interviene a calmare gli animi

Nell’ottavo episodio de La Compagnia del Cigno 2, In guerra e in amore, le cose si complicano per gli iscritti al Conservatorio. Venuta meno la fiducia, la serenità appare come un miraggio: è a questo punto che Matteo decide di reagire, capendo che solo lui può porre rimedio ai guai che ha combinato. Così, cerca in tutti i modi di far riavvicinare i musicisti, ma intanto deve fare i conti anche con le sue vicende personali. Rosario continua a frequentare Anna, il soprano giapponese che l’ha conquistato al primo sguardo. Anche Robbo si distinguerà, ma purtroppo non in maniera positiva.

