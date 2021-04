Anticipazioni La Compagnia del Cigno 2/ Terza puntata: Barbara lascia Domenico?

Andrà in onda domenica 25 aprile la prossima puntata (la terza) de La Compagnia del Cigno 2, la fiction di Rai1 con protagonista Alessio Boni e un cast di giovanissimi attori nei panni di sette aspiranti musicisti iscritti al Conservatorio ‘Verdi’ di Milano. Nel quinto e nel sesto episodio, intitolati rispettivamente Prepararsi a combattere e La competizione, l’equilibrio del gruppo verrà messo a dura prova. Le anticipazioni, infatti, parlano dell’arrivo al Conservatorio della direttrice di un’importante scuola americana che metterà gli allievi in contrasto l’uno con l’altro. A invitarla è stato Teoman: il maestro legge nell’evento un’opportunità imperdibile per i ragazzi, dal momento che la direttrice mette in palio la possibilità di vincere una borsa di studio abbastanza consistente. La tensione tra gli studenti è sempre più alta, perché tutti aspirano a non deludere le aspettative degli insegnati e – soprattutto – ad aggiudicarsi questo premio.

La Compagnia del Cigno 2, anticipazioni: Barbara si allontana da Domenico

Tra i docenti, Luca Marioni intercetta il clima di astio che questa competizione ha contribuito a creare, motivo per cui Marioni manifesta apertamente il suo disappunto. Gli studenti sembrerebbero disposti a tutto pur di vincere quella borsa di studio, anche forse a calpestare la loro amicizia. Nel sesto episodio de La Compagnia del Cigno 2, invece, Matteo riceve una proposta interessante da parte del maestro Kayà che lo mette in una posizione privilegiata rispetto ai suoi compagni. Questi ultimi, oltretutto, cominciano a trattarlo in maniera ostile, e le cose si complicano anche con il maestro Marioni. Nel frattempo, Domenico soffre perché Barbara si allontana da lui. Vittoria prova a giustificarla, ma il ragazzo appare sempre più deluso. L’appuntamento con La Compagnia del Cigno 2 è per domenica prossima, ore 21.25, su Rai1.

