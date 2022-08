Anticipazioni La Dama Velata, quinta puntata 28 agosto/ Clara è disperata (replica)

Anticipazioni La Dama Velata, quinta puntata in replica: Guido chiede un nuovo prestito alla baronessa

La Dama Velata, la serie tv con Miriam Leone, Juana Acosta e Lino Guanciale, torna domenica prossima 28 agosto, con la quinta puntata. Le anticipazioni rivelano che al setificio viene ritrovato il cadavere di Ludovico (Felix Gomez) e le indagini sembrano portare verso una rapina conclusasi nel peggiore dei modi. Clara nutre sempre più sospetti nei confronti del marito e quando Carlotta espone le sue sensazioni, i sospetti della donna trovano sorprendenti conferme. Nel frattempo Guido deve fare i conti con nuovi problemi e ricorre ad un nuovo prestito dalla baronessa, che acconsente ma solo perché ha un piano con Cornelio (Andrea Bosca) per mettergli i bastoni tra le ruote. Mentre la baronessa approva il prestito, Guido la bacia ma non sa di essere osservato proprio da Clara, che sprofonda in una crisi senza precedenti.

La Dama Velata anticipazioni quarta puntata 21 agosto/ La contessa sta male e Guido..

La Dama Velata, anticipazioni quinta puntata del 28 agosto: Clara sull’orlo del baratro

Le anticipazioni della quinta puntata de La Dama Velata, rivelano che Clara, sempre più in preda alla disperazione, tenterà un gesto estrema. Per sua fortuna, però, la cameriera riuscirà ad impedirle di lanciarsi dalla finestra. Una successiva visita del medico porterà ad un terribile sospetto sulla salute della ragazza: il dottore infatti teme che possa soffrire di un grave disturbo della psiche e così suggerisce ai familiari di farla ricovera in manicomio. Clara nel frattempo è sull’orlo del baratro perché ha anche scoperto che il marito vuole ipotecare la tenuta e si sente completamente a pezzi. Riuscirà a risollevarsi? Questo e molto altro nella quinta puntata de La Dama Velata. Appuntamento fissato per domenica prossima, 28 agosto.

LEGGI ANCHE:

STATION ELEVEN/ La serie tv post-apocalittica con al centro la culturaSuperman e Lois 3 ci sarà?/ Anticipazioni: Jordan Elsass non sarà più Jonathan Kent

© RIPRODUZIONE RISERVATA