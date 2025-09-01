Anticipazioni La forza di una donna, cosa accadrà fino al 5 settembre 2025: valanga di colpi di scena in arrivo

Torna su Canale Cinque la serie turca La forza di una donna, pronta a sorprendere i telespettatori con una serie di novità nel corso della settimana 1-5 settembre 2025. Ci saranno grandi novità e cambiamenti, a partire da Enver che giocherà un ruolo chiave nella serie nel corso delle puntate in arrivo sul piccolo schermo. Enver rivela a Ceyda e Yeliz, con grande sofferenza, il segreto che lo fa stare tanto male: ossia che Sarp è ancora vivo.

Le due donne stentano a crederci, Yeliz intanto va in grossa difficoltà e si farà prendere dal panico. Arif si dichiarerà a Bahar, Umran noterà Peyami e Bersan insieme presso un negozio e chiama infuriata Ceyda. Le anticipazioni La forza di una donna in programma tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 15.35 ci rivelano che Ceyda deciderà di chiudere i rapporti con Hikmet e inoltre mollerà il lavoro presso il night club. Sarp farà una scoperta molto importante su Enver.

Anticipazioni La forza di una donna fino al 5 settembre 2025

Nelle puntate in programma nei prossimi giorni di La forza di una donna scopriremo che Bahar, Nisan e Doruk sono vivi al contrario di quanto ipotizzato. Enver e Sarp avranno così un incontro importante, Enver durante una fuga avrà un malore e verrà portato in ospedale.

Le anticipazioni La forza di una donna ci svelano che Jale raggiunge tutti e cerca di capire informazioni dallo staff ospedaliero su quanto realmente accaduto. Sirin riceverà una visita inaspettata da parte degli uomini di Suat che le faranno una consegna sorprendente: sarà costretta ad accettare dei soldi contro la sua volontà

