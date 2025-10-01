Anticipazioni La forza di una donna: "Due scene emotivamente forti per Bahar", Parla attrice Ozge Ozpirinccie la dedica al marito Burak Yamanturkm

Anticipazioni La forza di una donna: Ozge Ozpirincci parla del suo personaggio Bahar

Dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.06 circa i telespettatori di Canale 5 seguono le vicende drammatiche di Bahar madre single di due figli piccoli, gravemente malata, che lotta contro tutti e tutte per consentire un futuro migliore ai suoi piccoli. Ad interpretare la protagonista è l’attrice Ozge Ozpirincci che ha concesso una lunga intervista a Chi in cui si è sbilanciata sulla sua vita privata e professionale fornendo delle anticipazioni La forza di una donna e soprattutto rivelando quali sono state per lei le scene più forti che ha girato.

Ozge Ozpirincci ha rivelato di essere rimasta sin da subito colpita dalla sceneggiatura di Bahar ne La forza di una donna e poi durante l’intervista al magazine Chi ha rivelato: “La sua capacità di mostrare ai figli la durezza della vita come fosse qualcosa di facile e normale. Leggendo la sceneggiatura, non ho potuto far a meno di pensare a La Vita è Bella di Roberto Benigni.” E poi ha ammesso che ad averla colpita maggiormente sono due scene: quella in cui cade la carrozzina e lei è convinta che dentro ci sia suo figlio e l’altra quella in cui Bahar piena di vergogna chiede un aiuto economico ad un funzionario statale.

La forza di una donna, la dedica di Ozge Ozpirincci per il marito Burak Yamanturkm: “Mi ha colpita la sua capacità di leggere i miei pensieri”



Oltre a fornire delle anticipazioni La forza di una donna, Ozge Ozpirincci ha poi parlato del marito Burak Yamanturkm, divo della serie Come sorelle, con il quale si sposata nel 2021. Il loro incontro è stato magico e la loro relazione procede a gonfie vele anche dopo la nascita della figlia Mercan, che oggi ha 3 anni. Ma cosa l’ha colpita? “La sua capacità di leggere i miei pensieri. È ancora così: a volte inizio una frase e lui la conclude prima di me, non tanto per completarmi, quanto perché intuisce i miei bisogni prima ancora che li esprima. È un lavoro di squadra preziosissimo. Inoltre mi piace che il suo amore si esprima più con i gesti che con le parole convenzionali. Con la nascita di nostra figlia Mercan abbiamo vissuto momenti belli e difficili, che ci hanno trasformati, e alla fine avvicinati. Essere genitori è una responsabilità che cerchiamo di portare avanti al meglio”.