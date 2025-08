Anticipazioni La forza di una donna e Forbidden Fruit: crossover inaspettato ma c'è un perché Hatice 'vede' Yildiz in televisione

Crossover tra Forbidden Fruit e La forza di una donna: ecco perché Hatice vede Yildiz

Il successo delle soap turche di Canale 5 continua inesorabile e inarrestabile e tra i fan di Forbidden clamorosamente c’è anche Hatice Sarikadi, personaggio chiave de La forza di una Donna e madre della protagonista assoluta Bahar Cesmeli. I telespettatori hanno infatti assistito ad un crossover inaspettato e spiazzante tra le due soap Made in Turchia, nella scorsa puntata infatti è stata trasmessa una scena in cui Hatice si trovava a casa propria seduta comodamente sul divano a guardare la tv intenta a seguire gli intrighi sentimentali di Yildiz ed Ender.

Incredibile ma vero, anche Hatice è una fan di Forbidden ed il fatto che abbia ‘visto’ Yildiz ed Ender in tv non è certamente un caso. C’è un motivo ben preciso dietro il crossover tra Forbidden e l’altra soap: entrambe le dizi turche sono prodotte da Medyapim, la drammatica vicenda di Bahar ha preso il via nell’agosto del 2017 mentre le vicende sentimentali delle sorelle Yildiz e Zeynep solo qualche mese più avanti. Ed in quel periodo andava in onda proprio il 21esimo episodio di Kadin, questo il titolo originale, lo stesso che la madre della protagonista guardava in tv.

Anticipazioni La forza di una donna e Forbidden Fruit delle prossime puntate: volano negli ascolti le due dizi turche

Crossover a parte, il successo delle due dizi turche è inarrestabile. La soap con Bahar e Hatice vola negli ascolti con una media di 1.800.000 telespettatori ed una media share pari al 21.26%. Poco dietro c’è l’altra soap turca con una media spettatori di 1.600.000 e circa il 20% di share e le anticipazioni La forza di una donna svelano che anche nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena e risvolti spiazzanti nelle vicende dei protagonisti. Le due soap vanno in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.15 circa su Canale5.