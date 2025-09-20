Anticipazioni La forza di una donna, l'attrice Ozge Ozpirincci oggi a Verissimo svela: "Interpretare Bahar è stato straziante, ecco perché"

Continua ad ottenere record di ascolti la dizi turca trasmessa da Canale 5 con protagoniste Ozge Ozpirincci e Seray Kaya e per questo va in onda non solo dal lunedì al venerdì ma anche nel weekend come traino per il Verissimo di Silvia Toffanin. E nella puntata di oggi del talk di Canale 5 tra gli ospiti c’è anche Ozge Ozpirincci che oltre a concedere una lunga intervista sulla sua vita privata e sulla carriera rivelerà anche delle anticipazioni La forza di una donna.

E delle anticipazioni La forza di una donna, in realtà, l’attrice Ozge Ozpirincci le ha fornite anche in una breve intervista concessa al settimanale Telepiù. Parlando appunto del suo ruolo di Bahar ha ammesso che il personaggio ha influenzato la sua vita e poi ha aggiunto: “È stato difficile interpretarlo perché mi sono immedesimata nella sua sofferenza, anche fisica. Quando la serie è andata in onda in Turchia molte donne mi fermavano per strada per dirmi che stavo raccontando la loro storia. Vedere così tante persone vivere esperienze simili a quelle di Bahar è stato straziante. Ma mi ha anche fatto crescere ed apprezzare di più quel che ho.”



Anticipazioni La forza di una donna: Sirin nasconde a Bahar una verità agghiacciante

Oltre alle dichiarazioni di Ozge Ozpirincci ospite oggi a Verissimo, le anticipazioni La forza di una donna svelano che Bahar dovrà continuare ad affrontare la grave malattia di cui è affetta e cercare di fare di tutto per proteggere i due figli Doruk e Nisan ma le brutte notizie non sono finite qui perché la protagonista dovrà fare i conti anche con la perfidia della sorella Sirin che le terrà nascosta una verità agghiacciante. E poi ancora la scoperta che il marito Sarp, scomparso anni prima e da tutti creduto morto è vivo darà un’ulteriore scossone alle trame. L’appuntamento con La forza di una donna è per oggi e domani, sabato 20 e domenica 21, alle 14.30 e dal lunedì al venerdì alle 10.05 circa.