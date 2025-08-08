Anticipazioni La forza di una donna, prossime puntate 11-15 agosto 2025: la vita di Bahar è nelle mani di Sirin, colpo di scena: Sarp è vivo

Dalle anticipazioni La forza di una donna si scopre che anche nelle prossime puntate, da lunedì 11 a venerdì 15 non mancheranno i colpi di scena per la protagonista e non solo. Scendendo nel dettaglio, infatti, dagli spoiler forniti da Mediaset Infinity si apprende che Bahar, Ceyda, Yeliz ed Enver sognano per il loro futuro di trovare un lavoro considerando che nella situazione attuale sono disoccupati e costretti a convivere forzatamente. Ci sarà, inoltre, un colpo di scena sconvolgente: Sirin incontrerà Sarp al cimitero. L’uomo è il marito di Bahar che tutti credevano morto.

E poi ancora le anticipazioni La forza di una donna della settimana dall’11 al 15 agosto 2025 svelano che la separazione tra Jale e Musa procederà non senza intoppi e Musa si trasferirà in un appartamento vicino a quello di Bahar. Jale sarà molto preoccupata per la salute mentale di Sirin e soprattutto per una scoperta choc: il suo midollo osseo è l’unico compatibile con Bahar dunque la vita di quest’ultima è in mano sua. Nel frattempo dopo un incontro causale a casa della protagonista scatterà qualcosa tra Musa e Yeliz, la loro conoscenza si trasformerà in qualcosa di più serio?



Sarp è ancora vivo: la clamorosa scoperta di Sirin, anticipazioni La forza di una donna

Nel frattempo le anticipazioni La forza di una donne delle puntate della prossima settimana svelano che ci sarà un altro problema da risolvere: Bahar vorrà indietro il suo lavoro alla stireria, così, si presenterà al laboratorio per parlare con la direttrice che però si dimostrerà inflessibile e non vorrà sentire ragioni tuttavia per la protagonista ci sarà un speranza, la collega Ferdan organizzerà una sciopero mettendo la direttrice con le spalle al muro e sarà costretta a reintegrarla Bahar ritornerà al lavoro ma lei le sorprese non finiranno qui. Si ritroverà, infatti, faccia a faccia con Sirin che le dirà di doverle parlare perché ha fatto un incontro incredibile. Bahar però taglierà corto. A chi, dunque, Sirin potrà svelare di aver visto Sarp è ancora vivo?